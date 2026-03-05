بحث إنشاء مركز شامل لزراعة الأعضاء في سوريا وتوسيع قاعدة المستفيدين

دمشق-سانا

ناقش وزير الصحة مصعب العلي مع لجنة زرع الأعضاء المُنشأة حديثاً في الوزارة واقع زراعة الأعضاء في سوريا وآليات تطوير القطاع، مع التركيز على تسريع الخدمات لمرضى زرع الكلية، في خطوة تهدف الى تطوير خدمات زراعة الأعضاء وتوسيع الاستفادة منها.

وخلال اجتماع في مبنى وزارة الصحة بدمشق اليوم الخميس بحضور ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي، شدد وزير الصحة على ضرورة دراسة إمكانية إجراء عمليات زرع الأعضاء في المشافي الخاصة، وإنشاء مركز حكومي شامل لزراعة الأعضاء.

ومن المقرر أن ترفع لجنة زرع الاعضاء توصياتها النهائية إلى وزارة الصحة خلال مدة أقصاها شهر واحد، لتشمل رؤية متكاملة حول تنظيم العمل في هذا المجال، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات زراعة الأعضاء في سوريا.