مشفى الشرطة بحرستا يجري أول عملية لاستخراج حصى الكلى عبر الجلد بتقنية (PCNL)

ريف دمشق-سانا

أجرى مشفى الشرطة بحرستا بريف دمشق اليوم الأربعاء أول عملية جراحية لاستخراج حصى الكلى عبر الجلد باستخدام تقنية التنظير الحديثة (PCNL)، لمريض يبلغ من العمر 59 عاماً، في خطوة تعكس إدخال تقنيات متقدمة في مجال جراحة المسالك البولية.

وأوضح الدكتور محمد الحردان، المدير الطبي في المشفى، في تصريح لـ سانا أنّ العملية أجريت عبر التنظير من خلال الجلد، وهي من التقنيات الحديثة التي تتيح إزالة الحصى بدقة عالية مع تقليل الاختلاطات والمحافظة على الوظيفة الكلوية، مبيناً أن هذه الطريقة توفر درجة أمان أعلى وفترة تعاف أقصر مقارنة بالأساليب التقليدية.

وأكد أن العملية تكللت بالنجاح بجهود الكادر الطبي المختص في المشفى، وأن الحالة الصحية للمريض مستقرة حالياً، ومن المتوقع تخريجه خلال يوم بعد استكمال المتابعة الطبية، دون الحاجة إلى أنابيب أو قثاطر، على أن تتم متابعة حالته بعد أسبوعين للاطمئنان الكامل.

ونوه إلى أن المريض كان يعاني من حصى في الكلية اليسرى، وراجع عدداً من المشافي سابقاً، حيث تعتمد في مثل هذه الحالات عادة أساليب جراحية تقليدية أو تقنيات التفتيت والليزر، والتي تتطلب مراحل علاجية متعددة، وأحياناً تترافق مع مضاعفات تؤثر في الوظيفة الكلوية.

وبين الحردان أن تقنية استخراج حصى الكلى عبر الجلد (PCNL) من الأساليب الجراحية الحديثة المعتمدة عالمياً في علاج الحصى الكبيرة أو المعقدة، حيث تعتمد على إحداث منفذ صغير عبر الجلد للوصول إلى الكلية وإزالة الحصى باستخدام أدوات تنظيرية دقيقة، ما يحدّ من الحاجة إلى الجراحة المفتوحة ويقلل فترة الاستشفاء.

وأكد أن إدخال هذه التقنية يأتي في إطار تطوير الخدمات الطبية التخصصية في مشفى الشرطة بحرستا، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة في مجال جراحة المسالك البولية.