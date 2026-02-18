مشفى الشرطة بحرستا يجري أول عملية لاستخراج حصى الكلى عبر الجلد بتقنية (PCNL)

2L7A7311 مشفى الشرطة بحرستا يجري أول عملية لاستخراج حصى الكلى عبر الجلد بتقنية (PCNL)

ريف دمشق-سانا

أجرى مشفى الشرطة بحرستا بريف دمشق اليوم الأربعاء أول عملية جراحية لاستخراج حصى الكلى عبر الجلد باستخدام تقنية التنظير الحديثة (PCNL)، لمريض يبلغ من العمر 59 عاماً، في خطوة تعكس إدخال تقنيات متقدمة في مجال جراحة المسالك البولية.

محمد الحردان مشفى الشرطة بحرستا يجري أول عملية لاستخراج حصى الكلى عبر الجلد بتقنية (PCNL)

وأوضح الدكتور محمد الحردان، المدير الطبي في المشفى، في تصريح لـ سانا أنّ العملية أجريت عبر التنظير من خلال الجلد، وهي من التقنيات الحديثة التي تتيح إزالة الحصى بدقة عالية مع تقليل الاختلاطات والمحافظة على الوظيفة الكلوية، مبيناً أن هذه الطريقة توفر درجة أمان أعلى وفترة تعاف أقصر مقارنة بالأساليب التقليدية.

وأكد أن العملية تكللت بالنجاح بجهود الكادر الطبي المختص في المشفى، وأن الحالة الصحية للمريض مستقرة حالياً، ومن المتوقع تخريجه خلال يوم بعد استكمال المتابعة الطبية، دون الحاجة إلى أنابيب أو قثاطر، على أن تتم متابعة حالته بعد أسبوعين للاطمئنان الكامل.

ونوه إلى أن المريض كان يعاني من حصى في الكلية اليسرى، وراجع عدداً من المشافي سابقاً، حيث تعتمد في مثل هذه الحالات عادة أساليب جراحية تقليدية أو تقنيات التفتيت والليزر، والتي تتطلب مراحل علاجية متعددة، وأحياناً تترافق مع مضاعفات تؤثر في الوظيفة الكلوية.

2L7A7342 مشفى الشرطة بحرستا يجري أول عملية لاستخراج حصى الكلى عبر الجلد بتقنية (PCNL)

وبين الحردان أن تقنية استخراج حصى الكلى عبر الجلد (PCNL) من الأساليب الجراحية الحديثة المعتمدة عالمياً في علاج الحصى الكبيرة أو المعقدة، حيث تعتمد على إحداث منفذ صغير عبر الجلد للوصول إلى الكلية وإزالة الحصى باستخدام أدوات تنظيرية دقيقة، ما يحدّ من الحاجة إلى الجراحة المفتوحة ويقلل فترة الاستشفاء.

وأكد أن إدخال هذه التقنية يأتي في إطار تطوير الخدمات الطبية التخصصية في مشفى الشرطة بحرستا، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة في مجال جراحة المسالك البولية.

2L7A7330 مشفى الشرطة بحرستا يجري أول عملية لاستخراج حصى الكلى عبر الجلد بتقنية (PCNL)
2L7A7363 مشفى الشرطة بحرستا يجري أول عملية لاستخراج حصى الكلى عبر الجلد بتقنية (PCNL)
2L7A7302 مشفى الشرطة بحرستا يجري أول عملية لاستخراج حصى الكلى عبر الجلد بتقنية (PCNL)
2L7A7372 مشفى الشرطة بحرستا يجري أول عملية لاستخراج حصى الكلى عبر الجلد بتقنية (PCNL)
الهلال الأحمر السوري يتسلم عيادتين متنقلتين ضمن منحة من صندوق الأمم المتحدة للسكان
ندوة طبية في حماة حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي
وزير الصحة يناقش مع مديري الصحة بالمحافظات تحديات العمل وكيفية ‏تجاوزها ‏ ‏
معاون وزير الصحة يبحث مع وزير التنمية النرويجي تعزيز التعاون الصحي المشترك
الصحة العالمية: 42 وفاة في التفشي الجديد لوباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك