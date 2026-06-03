مشفى الهلال الأحمر بدمشق: نحو 20 ألف مراجع و1100 عملية جراحية منذ بداية العام

دمشق-سانا

بلغ عدد مراجعي قسم الإسعاف في مشفى الهلال الأحمر العربي السوري بدمشق، منذ بداية العام حتى تاريخه، نحو 20 ألفاً، فيما وصل عدد التحاليل الروتينية والهرمونية والإسعافية إلى 25 ألف تحليل، وتم إجراء 1100 عملية جراحية في المشفى.

وأوضح مدير الهيئة العامة للمشفى، الدكتور محمد عماد القباني، في تصريح لمراسلة سانا، أن عدد مراجعي الأشعة السينية والإيكو خلال الفترة نفسها بلغ نحو 28 ألف مراجع، بينما استقبلت العيادات الخارجية ما يقارب 20 ألف مراجع آخر.

كوادر طبية وتمريضية مؤهلة

وبيّن الدكتور القباني أن المشفى يضم 60 طبيباً اختصاصياً و340 طبيباً مقيماً و100 ممرض، مؤكداً أن هذه الكوادر تعمل بتفانٍ رغم محدودية الإمكانات.

وأشار إلى أن المشفى يعاني نقصاً في جهاز الطبقي المحوري، ليكون الوحيد بين مشافي مديرية صحة دمشق الثلاثة الذي يفتقر لهذا الجهاز الحيوي، رغم الوعود التي تلقاها بتأمينه قريباً.

توفير مليار ليرة بتركيب محطة أوكسجين

وكشف القباني أن المشفى قام مؤخراً بتركيب محطة أوكسجين ستوفر نحو مليار ليرة سورية، كما يعمل على تركيب خط كهربائي معفى من التقنين لتقليل أعطال المولدات واستهلاك الديزل والضجيج.

وأضاف: إن المشفى لم يحصل هذا العام إلا على جهاز تخدير وجهازي هرمونيك وليغاشور عبر التبرعات، بينما تتضمن خطة الموازنة الاستثمارية شراء جهازي تنظير هضمي علوي وسفلي إضافة إلى جهازي تخدير.

غسيل الكلى والعناية والتسريب البيولوجي

ولفت الدكتور القباني إلى أن المشفى يضم قسماً لغسيل الكلى فيه 8 أجهزة، ويجري نحو 58 جلسة أسبوعياً، بإشراف طبيب اختصاصي و8 ممرضات، أما قسم العناية المشددة فيضم طبيبتي اختصاص و10 ممرضين مؤهلين، كما يوجد قسم للتسريب البيولوجي يشرف عليه طبيبتا مفاصل وأطباء هضمية مع كادر تمريضي متخصص.

وأضاف القباني: إن المشفى يسعى إلى إضافة المزيد من العناصر التمريضية والأطباء المقيمين في قسم الباطنية.



خطط ترميم بانتظار الدعم

وأشار القباني إلى وجود خطة لترميم قسم العمليات الجراحية، حيث يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على دفتر الشروط، فيما ينتظر المشفى متبرعين لترميم قسمي الإسعاف والكلية.

ويعد مشفى الهلال الأحمر العربي السوري أحد المشافي العامة الثلاثة التابعة لمديرية صحة دمشق، ويقدم معظم الخدمات الطبية من الإسعاف والباطنية والجراحة والعناية المشددة وغسيل الكلية والمخبر والأشعة.