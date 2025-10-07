من الوقاية إلى العلاج… خدمات شاملة تقدمها شعبة الأمراض السارية والمزمنة في طرطوس

طرطوس-سانا

تواصل شعبة الأمراض السارية والمزمنة في مديرية صحة طرطوس عملها عبر برامجها الصحية المتعددة، في الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتقديم خدماتها العلاجية المجانية للمواطنين في مختلف المجالات.

وتضم شعبة الأمراض السارية برنامج الترصد ومكافحة الأمراض المستجدة، ومخبر المياه، والمحاجر الصحية، وبرنامج مكافحة الايدز والأمراض المنتقلة بالجنس، وبرنامج الصحة البيئية ومكافحة اللشمانيا والأمراض الطفيلية، وبرنامج الأمراض المزمنة، وبرنامج مكافحة السرطان، كما تضم مركز مكافحة التدرن والأمراض التنفسية، وبرنامج مكافحة الأمراض المشتركة، وبرنامج الصحة المهنية.

رصد الأمراض السارية:

أوضح مدير صحة طرطوس علاء برهوم في تصريح لمراسلة سانا، أن برنامج الترصد ومكافحة الأمراض المستجدة يرصد الأمراض السارية، والفاشيات في المحافظة وكشف أسبابها، ويتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها، إضافة إلى أخذ مسحات للحالات المشتبهة من الإنفلونزا والكورونا، كما يتم أخذ عينات مياه من الينابيع والآبار والشبكة العامة وتحليلها في مخبر المياه حيث بلغ عدد التحاليل 404 تحاليل منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب.

وأشار إلى الدور الذي تقوم به المحاجر الصحية (المرفأ الصحي – أرواد – بانياس) حيث يتم استقبال السفن والتأكد من الحالة الصحية للبحارة ومرافق السفن، وإعطاء لقاحات وقائية للمسافرين، وأهمها: لقاح الحمى الصفراء، والسحائيات، والإنفلونزا، والكورونا.

تشخيص حالات السل:

ولفت برهوم إلى أنه يتم تشخيص حالات السل وإعطاء العلاج اللازم للمرضى ومتابعتهم حتى الشفاء، ومتابعة حالة المخالطين لكشف أي إصابة جديدة، وتقديم التوعية الصحية للمريض والمخالطين من أجل مراجعة مركز السل دوريا للتأكد من حالتهم حتى الشفاء، مبيناً أن عدد المراجعين وصل من بداية العام حتى نهاية شهر اب إلى 759 مراجعاً.

وأوضح برهوم، أن برنامج البيئة ومكافحة اللشمانيا والأمراض الطفيلية يقوم بالكشف عن إصابات اللشمانيا الجلدية والحشوية ومعالجتها بالمركز مجاناً، إضافة إلى كشف حالات الملاريا المستوردة والحالات الجلدية الأخرى وتقديم العلاج اللازم لهم، كما يتم إعطاء الأدوية الوقائية من الملاريا للمسافرين إلى دول موبوءة بالمرض، مبيناً أن عدد مراجعي مركز اللشمانيا حتى نهاية شهر آب الماضي وصل إلى 4725 مراجعاً.

برامج الإيدز:

وبالنسبة لبرنامج الإيدز والأمراض المنتقلة جنسياً، أوضح برهوم أن عدد المراجعين حتى نهاية آب بلغ 439 مراجعاً، تتم متابعتهم وإعطاؤهم العلاج اللازم مجاناً وإجراء التحاليل اللازمة.

ولفت مدير الصحة إلى أن برنامج الأمراض المشتركة يعمل على مدار الساعة من قبل فريق متدرب، حيث بلغ عدد مراجعي مركز داء الكلب 812 مراجعاً، كما تتم معالجة المصابين بمرض الحمى المالطية المثبتة مخبرياً بإعطائهم العلاج اللازم مجاناً، حيث بلغ عدد مراجعي الحمى المالطية 41 مراجعاً.

وبيّن برهوم أن برنامج الأمراض المزمنة يقدم خدماته عبر عيادات متخصصة تشمل العيادة السكرية المركزية، والعصبية والتصلب اللويحي، والمفاصل، وأمراض الدم، وزرع الكلية، والتلاسيميا، وعوز هرمون النمو، والأمراض الهضمية، وتشمل الخدمات إجراء التحاليل والتقييمات والتوعية الصحية حيث تقدم جميع الأدوية مجاناً، لافتا إلى أن عدد المراجعين منذ بداية العام حتى نهاية شهر آب هو 17265 مراجعاً.