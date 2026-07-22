بطولة مصارعة الأذرع تنطلق يوم الجمعة المقبل في ملعب الفيحاء بدمشق

Tg0smDri 000000 بطولة مصارعة الأذرع تنطلق يوم الجمعة المقبل في ملعب الفيحاء بدمشق

دمشق-سانا

أنهت اللجنة الفنية للقوة البدنية ومصارعة الأذرع في دمشق، وبإشراف مديرية الرياضة والشباب وبالتعاون مع الاتحاد السوري للقوة البدنية، ترتيبات بطولة دمشق لمصارعة الأذرع المقررة يوم الجمعة المقبل في ملعب الفيحاء.

وتشهد البطولة منافسات لفئات الشباب من عمر 14 حتى 23 عاماً، وفئة المفتوح، إضافة إلى فئة السيدات من عمر 14 عاماً فما فوق.

وبينت اللجنة أن عملية الوزن ستبدأ عند الساعة الثانية ظهراً، فيما ستنطلق المنافسات عند الثالثة عصراً، مؤكدة أن المشاركة تقتصر على فئة عمرية واحدة ولا يحق للاعبين التسجيل في أكثر من فئة.

وتأتي البطولة في إطار دعم رياضة مصارعة الأذرع واكتشاف المواهب الواعدة بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين والارتقاء بالمستوى الفني.

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