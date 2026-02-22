عناصر فرع أمن الطرق في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية تقوم بتوزيع وجبات إفطار للصائمين

عرض فيلم “غاندي الصغير” في المركز الثقافي باللاذقية
مغارة الضوايات في مشتى الحلو بريف طرطوس… معلم سياحي بارز وكنز طبيعي فريد
من انتشار قوى الأمن الداخلي في شوارع مدينة الطبقة بريف الرقة
افتتاح غرفة عمليات جراحة الفكين في كلية طب الأسنان بجامعة حلب بحضور رئيس جامعة حلب وعميد كلية طب الأسنان
قافلة مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي في طريقها إلى السويداء
