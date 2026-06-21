خطوات آمنة.. فعالية توعوية للأطفال باللاذقية حول مخاطر مخلفات الحرب‏

اللاذقية-سانا

نظّمت مؤسسة “ميتنغ سي” بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ‌‏(‏UNMAS‏)، وبرعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية، أمس السبت، ‏فعالية توعوية للأطفال حول مخاطر الألغام ومخلفات الحرب تحت عنوان “خطوات ‏آمنة”، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي وحماية الأطفال من ‏مخاطر هذه المخلفات.

وتضمّنت الفعالية، التي احتضنتها حديقة أبي تمام بمدينة اللاذقية، أنشطة تعليمية وتفاعلية ‏وترفيهية موجهة للأطفال، بهدف تعريفهم بمخاطر المخلفات الحربية والأجسام المشبوهة، ‏وتعزيز السلوكيات الآمنة الواجب اتّباعها عند الاشتباه بها.

وأوضحت مديرة مؤسسة “ميتنغ سي”، سعاد زنكلي، في تصريح لمراسلة سانا، أن ‏الفعالية، تسهم في رفع مستوى الوعي الوقائي لدى الفئات العمرية الصغيرة، وتزودهم ‏بالمعلومات الأساسية التي تمكنهم من تجنّب المخاطر في المناطق المتضررة، ولا سيما مع ‏حركة عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم بعد التحرير.

من جانبه، أكد مدير المكتب الإعلامي لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية، ‏سائر غياث، أهمية هذه المبادرات في بناء بيئة أكثر أماناً للأطفال، وترسيخ ثقافة السلامة ‏والوقاية في المجتمع، مثنياً على جهود الجهات المنظمة والشريكة في تنفيذ الفعالية.

واختُتمت الفعالية بتوزيع هدايا عينية على الأطفال المشاركين، وسط أجواء تفاعلية تهدف ‏إلى إيصال الرسائل التوعوية بأساليب مبسطة ومناسبة لأعمارهم.

وتشكل الذخائر والمخلفات الحربية غير المنفجرة، زمن النظام البائد، خطراً كبيراً يهدد ‏حياة العديد من المواطنين السوريين، ويعيق عودتهم إلى مناطقهم، كما يشكل عائقاً رئيساً ‏أمام جهود إعادة الإعمار والتنمية.