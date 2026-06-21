خطوات آمنة.. فعالية توعوية للأطفال باللاذقية حول مخاطر مخلفات الحرب‏

اللاذقية-سانا
نظّمت مؤسسة “ميتنغ سي” بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، وبرعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية، أمس السبت، فعالية توعوية للأطفال حول مخاطر الألغام ومخلفات الحرب تحت عنوان “خطوات آمنة”، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي وحماية الأطفال من مخاطر هذه المخلفات.
وتضمّنت الفعالية، التي احتضنتها حديقة أبي تمام بمدينة اللاذقية، أنشطة تعليمية وتفاعلية وترفيهية موجهة للأطفال، بهدف تعريفهم بمخاطر المخلفات الحربية والأجسام المشبوهة، وتعزيز السلوكيات الآمنة الواجب اتّباعها عند الاشتباه بها.
وأوضحت مديرة مؤسسة “ميتنغ سي”، سعاد زنكلي، في تصريح لمراسلة سانا، أن الفعالية، تسهم في رفع مستوى الوعي الوقائي لدى الفئات العمرية الصغيرة، وتزودهم بالمعلومات الأساسية التي تمكنهم من تجنّب المخاطر في المناطق المتضررة، ولا سيما مع حركة عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم بعد التحرير.
من جانبه، أكد مدير المكتب الإعلامي لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية، سائر غياث، أهمية هذه المبادرات في بناء بيئة أكثر أماناً للأطفال، وترسيخ ثقافة السلامة والوقاية في المجتمع، مثنياً على جهود الجهات المنظمة والشريكة في تنفيذ الفعالية.
واختُتمت الفعالية بتوزيع هدايا عينية على الأطفال المشاركين، وسط أجواء تفاعلية تهدف إلى إيصال الرسائل التوعوية بأساليب مبسطة ومناسبة لأعمارهم.
وتشكل الذخائر والمخلفات الحربية غير المنفجرة، زمن النظام البائد، خطراً كبيراً يهدد حياة العديد من المواطنين السوريين، ويعيق عودتهم إلى مناطقهم، كما يشكل عائقاً رئيساً أمام جهود إعادة الإعمار والتنمية.