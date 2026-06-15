مجلس مدينة اللاذقية يطرح 14 موقعاً على الكورنيش الجنوبي‎ ‎للاستثمار

اللاذقية- سانا‏

أعلن مجلس مدينة اللاذقية اليوم الإثنين، عن طرح 14 موقعاً عبارة عن قطع أرض للاستثمار ‏والإشغال المؤقت في الكورنيش الجنوبي بالمدينة، عبر مزايدة علنية تجرى في مبنى محافظة ‏اللاذقية‎.‎

وحدد المجلس يوم الإثنين الـ22 من الشهر الجاري الساعة الثانية عشرة ظهراً، موعداً لإجراء ‏المزايدة، داعياً الراغبين في الاستثمار إلى تقديم طلباتهم خلال هذه الفترة، والاطلاع على ‏الاشتراطات المطلوبة للمشاركة في المزايدة‎.‎

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد منى في تصريح لمراسلة سانا، أن مدة الإشغال تمتد ‏لستة أشهر، وتبدأ بعد 15 يوماً من تاريخ تسليم الموقع وتسديد كامل قيمة المزاد، مشيراً إلى أن ‏المشروع يهدف إلى تعزيز جاذبية الكورنيش الجنوبي كواجهة بحرية وسياحية وترفيهية، من ‏خلال إقامة استراحات ومنشآت موسمية مفتوحة تقدم خدمات ذات جودة مناسبة للمواطنين والزوار‎.‎

وبين منى أن مجلس المدينة ألزم المستثمرين باعتماد تصاميم تتناسق مع البيئة الساحلية والطابع ‏البحري، على أن تكون بسيطة وأنيقة، ولا تحجب الرؤية أو الإطلالة نحو البحر على مرتادي الموقع‎.‎

وأوضح منى أن الاستثمارات محددة المدة بالموسم السياحي، وهي إشغالات مفتوحة ومكشوفة، ‏ويمنع فيها إنشاء أبنية دائمة أو غرف مغلقة للزبائن أو أكشاك تجارية مغلقة، لافتاً إلى أن دفتر الشروط لهذه الاستثمارات يسمح باستخدام المواد كالخشب المعالج ‏والألمنيوم والزجاج الآمن، مع منع استخدام البيتون المسلح أو البلوك الإسمنتي أو أي عناصر دائمة‎.‎

وبين منى أن دفتر الشروط يلزم المستثمر بتأمين متطلبات السلامة العامة والحماية المدنية، بما ‏في ذلك مطافئ الحريق والتمديدات الكهربائية النظامية وصناديق الإسعافات الأولية، مع التشدد ‏على منع رمي النفايات في البحر‎.‎

وأكد منى أن للمجلس الحق في توجيه الإنذارات وفرض الغرامات أو فسخ عقد الاستثمار في حال مخالفة أحكام دفتر الشروط، ولا سيما فيما يتعلق بالسلامة والصحة والبيئة والهوية ‏البصرية، مع الالتزام بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية خلال 15 يوماً من انتهاء فترة الاستثمار ‏على نفقة المستثمر‎.‎

ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة مجلس مدينة اللاذقية لتطوير الواجهة البحرية الجنوبية للمدينة، ‏وتعزيز النشاط التجاري والسياحي فيها، مع الحفاظ على الطابع الشعبي للموقع وسهولة الوصول إليه‎.‎