مجلس مدينة اللاذقية يطرح 14 موقعاً على الكورنيش الجنوبي‎ ‎للاستثمار

اللاذقية- سانا
أعلن مجلس مدينة اللاذقية اليوم الإثنين، عن طرح 14 موقعاً عبارة عن قطع أرض للاستثمار والإشغال المؤقت في الكورنيش الجنوبي بالمدينة، عبر مزايدة علنية تجرى في مبنى محافظة اللاذقية.
وحدد المجلس يوم الإثنين الـ22 من الشهر الجاري الساعة الثانية عشرة ظهراً، موعداً لإجراء المزايدة، داعياً الراغبين في الاستثمار إلى تقديم طلباتهم خلال هذه الفترة، والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة للمشاركة في المزايدة.
وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد منى في تصريح لمراسلة سانا، أن مدة الإشغال تمتد لستة أشهر، وتبدأ بعد 15 يوماً من تاريخ تسليم الموقع وتسديد كامل قيمة المزاد، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز جاذبية الكورنيش الجنوبي كواجهة بحرية وسياحية وترفيهية، من خلال إقامة استراحات ومنشآت موسمية مفتوحة تقدم خدمات ذات جودة مناسبة للمواطنين والزوار.
وبين منى أن مجلس المدينة ألزم المستثمرين باعتماد تصاميم تتناسق مع البيئة الساحلية والطابع البحري، على أن تكون بسيطة وأنيقة، ولا تحجب الرؤية أو الإطلالة نحو البحر على مرتادي الموقع.
وأوضح منى أن الاستثمارات محددة المدة بالموسم السياحي، وهي إشغالات مفتوحة ومكشوفة، ويمنع فيها إنشاء أبنية دائمة أو غرف مغلقة للزبائن أو أكشاك تجارية مغلقة، لافتاً إلى أن دفتر الشروط لهذه الاستثمارات يسمح باستخدام المواد كالخشب المعالج والألمنيوم والزجاج الآمن، مع منع استخدام البيتون المسلح أو البلوك الإسمنتي أو أي عناصر دائمة.
وبين منى أن دفتر الشروط يلزم المستثمر بتأمين متطلبات السلامة العامة والحماية المدنية، بما في ذلك مطافئ الحريق والتمديدات الكهربائية النظامية وصناديق الإسعافات الأولية، مع التشدد على منع رمي النفايات في البحر.
وأكد منى أن للمجلس الحق في توجيه الإنذارات وفرض الغرامات أو فسخ عقد الاستثمار في حال مخالفة أحكام دفتر الشروط، ولا سيما فيما يتعلق بالسلامة والصحة والبيئة والهوية البصرية، مع الالتزام بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية خلال 15 يوماً من انتهاء فترة الاستثمار على نفقة المستثمر.
ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة مجلس مدينة اللاذقية لتطوير الواجهة البحرية الجنوبية للمدينة، وتعزيز النشاط التجاري والسياحي فيها، مع الحفاظ على الطابع الشعبي للموقع وسهولة الوصول إليه.