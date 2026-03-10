حملة نظافة في الرمل الجنوبي باللاذقية لتحسين الواقع الخدمي

اللاذقية-سانا

نفذت مديرية النظافة في مجلس مدينة اللاذقية اليوم الثلاثاء، حملة نظافة واسعة في منطقة الشاليهات وسوق الجمعة باتجاه الرمل الجنوبي، ضمن خطة تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي، وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، والمساهمة في حماية البيئة.

وأوضح مدير مديرية النظافة في اللاذقية عادل ظليطو، في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تشمل أعمال تنظيف شاملة في منطقة الشاليهات الجنوبية الممتدة من سوق الجمعة حتى المخفر، إضافة الى إزالة المكبات العشوائية المنتشرة في المنطقة، وترحيل مخلفات محال الخردة، ووضع حاويات قمامة جديدة، بهدف تنظيم عملية جمع النفايات والحد من تراكمها.

وأشار ظليطو، إلى أن فرق النظافة تواصل عملها حتى الانتهاء من إزالة جميع المكبات العشوائية في المنطقة، مع الاستمرار في توزيع الحاويات الجديدة، بما يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة وجماليتها، وتحسين واجهتها الخدمية.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة لمجلس مدينة اللاذقية لتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز النظافة العامة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع البيئي والصحي في المدينة.