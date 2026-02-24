الأمن الداخلي ينفّذ عملية نوعية في ريف جبلة ويقضي على متزعم ميليشيا “سرايا الجواد”

اللاذقية-سانا

نفّذ الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية اليوم الثلاثاء، عملية نوعية استهدفت أحد أبرز معاقل ميليشيا ما يُسمّى بـ”سرايا الجواد” في ريف جبلة، أسفرت عن مقتل متزعم الميليشيا، واثنين من قيادييها، إضافة إلى إلقاء القبض على عدد من عناصرها.

وقال العميد عبد العزيز الأحمد قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، في تصريح نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام: بعد عملية رصد دقيقة استمرت عدة أيام، نفّذنا عملية أمنية مزدوجة في منطقتي بيت علوني وبسنيا بريف جبلة، تمكّنا خلالها من استهداف أحد أهم معاقل ميليشيا ما يُسمّى بـ”سرايا الجواد”.

وأضاف: بعد اشتباك استمر ساعة كاملة، نجحت قواتنا في تحييد متزعم السرايا في الساحل، المجرم بشار عبد الله أبو رقية، إضافة إلى اثنين من قيادييها، وإلقاء القبض على ستة عناصر آخرين، كما فجّرت قواتنا مستودع أسلحة وعبوات ناسفة كان تابعاً للميليشيا بشكل كامل.

وأشار العميد الأحمد إلى أن العملية أسفرت عن استشهاد أحد عناصر قوات المهام الخاصة، وإصابة عنصر بجروح طفيفة.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في اللاذقية أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة العمليات الأمنية التي تنفذها قيادة الأمن الداخلي ضد الخلايا الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن قوى الأمن تواصل جهودها الحثيثة لتطهير المناطق من العناصر الإجرامية، وضمان أمن المواطنين، والحفاظ على الاستقرار في مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد أن قيادة الأمن الداخلي ستستمر في أداء واجبها بكل حزم وقوة لاستئصال هذه المجموعات الإرهابية، وكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن.