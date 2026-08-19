مياه حمص تتخذ إجراءات للتخفيف من آثار انخفاض منسوب عين التنور

حمص-سانا
بدأت الشركة العامة لمياه الشرب في محافظة حمص، تنظيم توزيع الكميات المتاحة وتأمين مصادر إضافية للمياه، للتخفيف من آثار الانخفاض الحاد في منسوب نبع عين التنور، الذي يعد المصدر الأساسي لمياه الشرب في المحافظة.
وأكد مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص عبد الهادي عودة لمراسل سانا، أن انخفاض المنسوب يعود إلى التغيرات المناخية والجفاف، مبيناً أن منسوب العين كان يتراوح في مثل هذه الفترة عادة بين 120 و140 سنتيمتراً، بينما يتراوح حالياً بين 30 و40 سنتيمتراً.
وأشار عودة إلى أن المياه يتم حالياً تجميعها في الخزانات الرئيسية على طريق تدمر، ومن ثم ضخها عبر عدة طرق، منها الإسالة إلى بعض الأحياء، والضخ عبر محطة الزهراء، إضافة إلى إرواء مناطق أخرى من الخزانين العاليين الغربي والشرقي، وتنظيم ساعات الضخ والكميات وفق عدد السكان والمشتركين في كل حي، لتحقيق العدالة في التوزيع.
45 بئراً وخط داعم لتعويض النقص
ولفت عودة إلى إدخال 36 بئراً إلى الخدمة للتخفيف من آثار انخفاض المصدر، مع التحضير لإدخال 9 آبار إضافية قريباً، موضحاً أن هذه الإجراءات لم تعوض النقص بالكامل، ويجري العمل على تنفيذ خط داعم من سد زيتا إلى عين التنور، ووضعه بالخدمة خلال نحو 25 يوماً، إلى جانب إجراءات لإدخال مصادر مائية أخرى.
من جهته، أشار ميار مشرف من السكن الشبابي إلى نقص المياه في بعض الأحياء الشمالية نتيجة فيضان الخزانات لعدم وجود عوامات للتحكم بامتلائها، إضافة إلى هدر المياه، مبيناً أن الشركة أرسلت صهاريج لتعويض النقص.
وبيّن محمد مصعب ملوك من السكن الشبابي أن كميات المياه الواصلة إلى الحي قليلة، وأن التزويد يتزامن مع عودة التيار الكهربائي، ما يعيق وصول المياه إلى خزانات الأبنية، واضطرار الأهالي لشراء خزان مياه بتكلفة تصل إلى 50 ألف ليرة يومياً.
وتواصل الشركة إجراءاتها لتأمين مصادر إضافية وتنظيم توزيع الكميات المتاحة بين الأحياء، بينما يبقى ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر عاملاً أساسياً للحفاظ على استمرارية التزويد.
ويعد نبع عين التنور المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مدينة حمص وعدد من مناطق الريف، ولا سيما ريف حمص الشمالي، فيما شملت أولويات مشاريع الموارد المائية والصرف الصحي لعام 2026 العمل على تحسين واقع المصادر المائية.