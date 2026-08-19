مياه حمص تتخذ إجراءات للتخفيف من آثار انخفاض منسوب عين التنور

حمص-سانا

بدأت الشركة العامة لمياه الشرب في محافظة حمص، تنظيم توزيع الكميات المتاحة ‏وتأمين مصادر إضافية للمياه، للتخفيف من آثار الانخفاض الحاد في منسوب نبع ‏عين التنور، الذي يعد المصدر الأساسي لمياه الشرب في المحافظة.‏

وأكد مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص عبد الهادي عودة ‏لمراسل سانا، أن انخفاض المنسوب يعود إلى التغيرات المناخية والجفاف، مبيناً أن ‏منسوب العين كان يتراوح في مثل هذه الفترة عادة بين 120 و140 سنتيمتراً، بينما ‏يتراوح حالياً بين 30 و40 سنتيمتراً.‏

وأشار عودة إلى أن المياه يتم حالياً تجميعها في الخزانات الرئيسية على طريق ‏تدمر، ومن ثم ضخها عبر عدة طرق، منها الإسالة إلى بعض الأحياء، والضخ عبر ‏محطة الزهراء، إضافة إلى إرواء مناطق أخرى من الخزانين العاليين الغربي ‏والشرقي، وتنظيم ساعات الضخ والكميات وفق عدد السكان والمشتركين في كل حي، ‏لتحقيق العدالة في التوزيع.‏

‏45 بئراً وخط داعم لتعويض النقص

ولفت عودة إلى إدخال 36 بئراً إلى الخدمة للتخفيف من آثار انخفاض المصدر، ‏مع التحضير لإدخال 9 آبار إضافية قريباً، موضحاً أن هذه الإجراءات لم تعوض ‏النقص بالكامل، ويجري العمل على تنفيذ خط داعم من سد زيتا إلى عين التنور، ‏ووضعه بالخدمة خلال نحو 25 يوماً، إلى جانب إجراءات لإدخال مصادر مائية ‏أخرى.‏

من جهته، أشار ميار مشرف من السكن الشبابي إلى نقص المياه في بعض الأحياء ‏الشمالية نتيجة فيضان الخزانات لعدم وجود عوامات للتحكم بامتلائها، إضافة إلى ‏هدر المياه، مبيناً أن الشركة أرسلت صهاريج لتعويض النقص.‏

وبيّن محمد مصعب ملوك من السكن الشبابي أن كميات المياه الواصلة إلى الحي ‏قليلة، وأن التزويد يتزامن مع عودة التيار الكهربائي، ما يعيق وصول المياه إلى ‏خزانات الأبنية، واضطرار الأهالي لشراء خزان مياه بتكلفة تصل إلى 50 ألف ليرة ‏يومياً.‏

وتواصل الشركة إجراءاتها لتأمين مصادر إضافية وتنظيم توزيع الكميات المتاحة بين ‏الأحياء، بينما يبقى ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر عاملاً أساسياً للحفاظ على ‏استمرارية التزويد.‏

ويعد نبع عين التنور المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مدينة حمص وعدد من ‏مناطق الريف، ولا سيما ريف حمص الشمالي، فيما شملت أولويات مشاريع الموارد ‏المائية والصرف الصحي لعام 2026 العمل على تحسين واقع المصادر المائية.‏