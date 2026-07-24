فقدان شاب وإنقاذ 3 أشخاص إثر حادثة غرق على شاطئ طرطوس

أرشيفية فقدان شاب وإنقاذ 3 أشخاص إثر حادثة غرق على شاطئ طرطوس
أرشيف

طرطوس-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة طرطوس، بالتعاون مع خفر السواحل، عمليات البحث والإنقاذ للعثور على شاب فُقد أثناء السباحة على الشاطئ، وذلك بعد تلقي بلاغ بالحادثة اليوم الجمعة.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة طرطوس، عبد المنعم سطيف لـ سانا، أنه خلال عمليات البحث، تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ رجل وامرأتين في الموقع ذاته، حيث أخرجتهم من المياه، وقدمت لهم الإسعافات الأولية في المكان، وهم بحالة مستقرة، بينما لا تزال الفرق تواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على الشاب المفقود.

وتوفي شاب، وجرى إنقاذ آخر في السادس والعشرين من الشهر الماضي، إثر حادثة غرق وقعت على شاطئ الأحلام في طرطوس.

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