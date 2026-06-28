تعزيز التزويد المائي في تدمر عبر تركيب محولتين كهربائيتين لتشغيل آبار ‏جديدة

حمص-سانا
أنجزت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حمص، بالتنسيق مع كهرباء حمص تركيب محولتين كهربائيتين في منطقة آبار العمي في تدمر، ضمن خطة تطوير البنية التحتية لقطاع المياه في المنطقة.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن المشروع يسمح بتشغيل أربع آبار إضافية بعد استكمال الأعمال الفنية، بما يعزز قدرة منظومة التزويد على تلبية احتياجات الأهالي العائدين إلى منطقة تدمر، ويحسّن استمرارية الخدمة لنحو عشرة آلاف نسمة من خلال الحد من أوقات الانقطاع المتكرر.
ويأتي تنفيذ الأعمال في إطار التعاون بين المؤسسات الخدمية لرفع كفاءة تشغيل منشآت المياه، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، فيما تواصل الشركة تنفيذ مشروعات تطوير الشبكات والمنشآت المائية في مختلف مناطق محافظة حمص، ولا سيما في مدينة تدمر.