تعزيز التزويد المائي في تدمر عبر تركيب محولتين كهربائيتين لتشغيل آبار ‏جديدة

حمص-سانا‏

أنجزت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في ‏حمص، بالتنسيق مع كهرباء حمص تركيب محولتين كهربائيتين ‏في منطقة آبار العمي في تدمر، ضمن خطة تطوير البنية ‏التحتية لقطاع المياه في المنطقة.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن ‏المشروع يسمح بتشغيل أربع آبار إضافية بعد استكمال الأعمال ‏الفنية، بما يعزز قدرة منظومة التزويد على تلبية احتياجات ‏الأهالي العائدين إلى منطقة تدمر، ويحسّن استمرارية الخدمة ‏لنحو عشرة آلاف نسمة من خلال الحد من أوقات الانقطاع ‏المتكرر‎.‎

ويأتي تنفيذ الأعمال في إطار التعاون بين المؤسسات الخدمية ‏لرفع كفاءة تشغيل منشآت المياه، وتحسين مستوى الخدمات ‏الأساسية، فيما تواصل الشركة تنفيذ مشروعات تطوير الشبكات ‏والمنشآت المائية في مختلف مناطق محافظة حمص، ولا سيما ‏في مدينة تدمر‎.‎