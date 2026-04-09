ندوة علمية في حمص تبحث أحدث تقنيات تشخيص وجراحة أمراض الغدد الصم

حمص-سانا

ركزت ندوة علمية نظمتها الرابطة السورية للجراحين العامين بالتعاون مع جامعة حمص ومشفى حمص الجامعي اليوم الخميس، على مناقشة أحدث التطورات في تشخيص أمراض الغدد الصم وأساليب علاجها الجراحي، وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية الطب البشري، بمشاركة أطباء اختصاصيين وطلبة طب.

وتضمّن البرنامج العلمي ثلاث جلسات، شملت نحو 20 محاضرة، تناولت محاور متعددة حول أمراض الغدة الدرقية والغدد الصم، من بينها:

أساليب التشخيص الحديثة.

تقييم العقد الدرقية.

الاختلاطات الجراحية وطرق الوقاية منها.

أحدث التقنيات في جراحة الغدة الدرقية وجراحة الكظر والأورام البنكرياسية الصماوية.

كما شهدت الندوة طاولة مستديرة لتبادل الخبرات بين الأطباء المشاركين.

وأوضح رئيس الرابطة السورية للجراحين العامين الدكتور عبد الغني الشلبي ، في تصريح لمراسل سانا،أن الندوة ركزت على استعراض أساليب التشخيص المتقدمة والطرق الحديثة في المعالجة، مؤكداً أن هذه اللقاءات تسهم في تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة العلمية في التعامل مع أمراض الغدة الدرقية.

من جهته، أكد عميد كلية الطب البشري في جامعة حمص الدكتور طلال حبوش أن الندوات العلمية تشكل منصة مهمة لمواكبة التطور الطبي وتطوير العمل الصحي، مشيراً إلى دورها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

بدورها، أوضحت اختصاصية الجراحة العامة الدكتورة سحر نجار أن أمراض الغدة الدرقية تُعد من الحالات الشائعة في سورية، وتتطلب تشخيصاً دقيقاً ومتابعة مستمرة، لافتة إلى أن الندوة تسهم في تسليط الضوء على أحدث أساليب العلاج والجراحة.

وترافق اليوم العلمي مع معرض طبي شاركت فيه شركات متخصصة بالتجهيزات والأدوات الجراحية، عرضت خلاله تقنيات حديثة مستخدمة في المجال الطبي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العمل الطبي في مجال جراحة الغدد الصم، في ظل تزايد الحاجة إلى تشخيص دقيق وعلاج متقدم لهذه الحالات.