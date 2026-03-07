تعميم بمنع الصيد في نهر الفرات وفروعه خلال فترة تكاثر الأسماك

دير الزور-سانا

أصدر فرع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في دير الزور اليوم السبت، تعميماً يقضي بمنع الصيد في نهر الفرات وفروعه أو أي مسطح مائي آخر اعتباراً من 15-3-2026 ولغاية 31-5-2026، وذلك تزامناً مع موسم تكاثر الأسماك.

ويشمل التعميم الذي نشرته محافظة دير الزور عبر قناتها على تلغرام، منع تداول أو بيع الأسماك خلال هذه الفترة، مع التأكيد على تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين، والتي تتضمن الغرامات المالية الكبيرة، ومصادرة القوارب والأدوات والشباك، وإحالة المخالف للقضاء، وتشديد العقوبة في حال تكرارها.

وبموجب التعميم، يُمنع على أصحاب محال بيع الأسماك والبسطات والتجار والوسطاء منعاً باتاً عرض أو بيع أو تداول أي نوع من أنواع الأسماك النهرية خلال فترة المنع، مع اعتبار بيع الأسماك مخالفة صريحة تستحق العقوبة.

يشار إلى أن الفترة ما بين 15-3 و31-5 من كل عام هي فترة ذروة التكاثر للأسماك في نهر الفرات.