رئيس المحكمة الدستورية العليا يبحث مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء تعزيز التنسيق المؤسسي

2M0A0861 رئيس المحكمة الدستورية العليا يبحث مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء تعزيز التنسيق المؤسسي

 
دمشق-سانا
 
ناقش رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف، مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، أطر تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين، خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس في مبنى المحكمة بدمشق.
 
وبحث الجانبان آليات تطوير العمل المؤسسي، بما يدعم مسيرة العمل الوطني، إلى جانب عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والعمل ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

2M0A0799 رئيس المحكمة الدستورية العليا يبحث مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء تعزيز التنسيق المؤسسي

وأكد الخليف أن المحكمة الدستورية العليا، بصفتها الجهة المختصة بحماية الدستور والرقابة على دستورية التشريعات، تولي أهمية للتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء، بما يسهم في ضمان اتساق القوانين التنموية مع أحكام الدستور، مشيراً إلى أن التكامل بين الرؤية القانونية والبيانات الميدانية يعزز بناء دولة المؤسسات، ويوفر رؤية أشمل عند النظر في القضايا الدستورية.


من جانبه، أوضح سليم أن فتح قنوات تواصل مباشرة مع المحكمة الدستورية العليا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المؤسسي، مؤكداً حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية.
 
وأدى رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها اليمين الدستورية في 11 من الشهر الجاري أمام الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، إيذاناً ببدء مهامهم رسمياً، وذلك تنفيذاً للمرسوم الرئاسي الذي نص على اختصاصات المحكمة لحين صدور القانون المنظّم لعملها.

2M0A0806 رئيس المحكمة الدستورية العليا يبحث مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء تعزيز التنسيق المؤسسي
2M0A0811 رئيس المحكمة الدستورية العليا يبحث مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء تعزيز التنسيق المؤسسي
2M0A0814 رئيس المحكمة الدستورية العليا يبحث مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء تعزيز التنسيق المؤسسي
2M0A0817 رئيس المحكمة الدستورية العليا يبحث مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء تعزيز التنسيق المؤسسي
2M0A0842 رئيس المحكمة الدستورية العليا يبحث مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء تعزيز التنسيق المؤسسي
2M0A0865 رئيس المحكمة الدستورية العليا يبحث مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء تعزيز التنسيق المؤسسي
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