محافظ درعا يلتقي الطلبة الأوائل في الشهادة الثانوية ‏على مستوى المحافظة

‎‌‎درعا-سانا‏

التقى محافظ درعا أنور الزعبي اليوم الأربعاء الطلاب ‏الثلاثة الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الثانوية ‏العامة ‏والشرعية، تقديراً لتفوقهم ونجاحهم وتميزهم ‏الأكاديمي في الامتحانات العامة‎.‎

‎ونوه المحافظ الزعبي خلال اللقاء بالجهود التي بذلها ‏الطلاب والمثابرة التي أظهروها خلال مسيرتهم ‏الدراسية، معرباً عن ‏فخره واعتزازه بما حققوه من نتائج ‏متقدمة، فهذا التفوق يعكس حرص الطلاب وإصرارهم ‏على تحقيق النجاح، ومؤكداً ‏أهمية دعم المتفوقين ‏وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم العلمية وتحقيق مزيدٍ ‏من الإنجازات‎.‎

‎من جانبهم، أكد الطلاب وذووهم أن اللقاء يُشكل حافزاً ‏لهم لمواصلة مسيرتهم العلمية، وبذل مزيدٍ من الجهد ‏لتحقيق نتائج ‏وإنجازات متميزة في المراحل الدراسية ‏المقبلة، معربين عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعكس ‏الاهتمام بالطلاب المتفوقين ‏وتشجعهم على مواصلة ‏النجاح‎.‎

‎وكانت وزارة التربية والتعليم السورية أصدرت في ‏الثالث من آب الجاري ‏نتائج الشهادة الثانوية العامة ‏بفرعيها العلمي ‏والأدبي، ‏والثانوية المهنية بفروعها ‏الصناعية والتجارية والنسوية، ‏والثانوية الشرعية، لدورة ‏عام 2026‌‌‌‌‏ .‏

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