محافظ درعا يلتقي الطلبة الأوائل في الشهادة الثانوية ‏على مستوى المحافظة

درعا-سانا
التقى محافظ درعا أنور الزعبي اليوم الأربعاء الطلاب الثلاثة الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الثانوية العامة والشرعية، تقديراً لتفوقهم ونجاحهم وتميزهم الأكاديمي في الامتحانات العامة.
ونوه المحافظ الزعبي خلال اللقاء بالجهود التي بذلها الطلاب والمثابرة التي أظهروها خلال مسيرتهم الدراسية، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققوه من نتائج متقدمة، فهذا التفوق يعكس حرص الطلاب وإصرارهم على تحقيق النجاح، ومؤكداً أهمية دعم المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم العلمية وتحقيق مزيدٍ من الإنجازات.
من جانبهم، أكد الطلاب وذووهم أن اللقاء يُشكل حافزاً لهم لمواصلة مسيرتهم العلمية، وبذل مزيدٍ من الجهد لتحقيق نتائج وإنجازات متميزة في المراحل الدراسية المقبلة، معربين عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعكس الاهتمام بالطلاب المتفوقين وتشجعهم على مواصلة النجاح.
وكانت وزارة التربية والتعليم السورية أصدرت في الثالث من آب الجاري نتائج الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، والثانوية الشرعية، لدورة عام 2026 .