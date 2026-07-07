محافظ درعا يبحث مع أهالي بلدة الصورة احتياجاتها الخدمية ويوجه بمعالجة الأولويات

درعا-سانا

بحث محافظ درعا أنور طه الزعبي اليوم الثلاثاء، مع وفد من أهالي بلدة الصورة في ريف المحافظة، أبرز الاحتياجات الخدمية في البلدة، وواقع قطاعات الخدمات والتعليم والصحة والبنية التحتية، والسبل الكفيلة بتلبيتها.

وتناول اللقاء الذي عقد في المجمع الحكومي الجديد، احتياجات مبنى المجلس المحلي الذي يتطلب أعمال تأهيل وترميم، وإمكانية دعم النقطة الطبية في البلدة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية، إلى جانب إعادة تأهيل المدارس وتحسين واقع الطرقات المتضررة.

وأشار المحافظ إلى متابعة هذه الاحتياجات، والبدء بإجراءات ترميم المدارس الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى توجيه مديرية الخدمات الفنية في المحافظة لإرسال المجبول الإسفلتي لمعالجة الحفر وتحسين واقع الطرقات.

وبيّن المحافظ أنه ستتم أيضاً دراسة تزويد البلدة بأجهزة إنارة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية.

ويبلغ عدد سكان بلدة الصورة في ريف درعا نحو 6500 نسمة، وتتبع إدارياً لمنطقة إزرع، وعانى مواطنوها خلال فترة النظام البائد من سوء الخدمات.