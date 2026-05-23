المبعوث الخاص لإسبانيا إلى سوريا يزور مدينة بصرى الشام الأثرية

درعا-سانا ‏

زار المبعوث الخاص لإسبانيا إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا مدينة ‏بصرى الشام اليوم السبت، حيث اطلع على المعالم الأثرية في المدينة القديمة ‏والقلعة ومسرحها الكبير.‏

وأوضح سابالا في تصريح لـ سانا، أن زيارته اليوم برفقة عائلته للمدينة تأتي ‏بهدف التعرف على الطراز المعماري الفريد الذي لا يزال قائماً فيها حتى ‏الآن، معبراً عن إعجابه الشديد بما شاهده من آثار عريقة.‏

بدوره مدير سياحة درعا جهاد القويدر الذي رافق المبعوث الإسباني خلال ‏جولته، لفت إلى دلالات هذه الزيارة لمحافظة درعا، لجهة رغبة البعثات ‏الدبلوماسية بزيارة المواقع الأثرية والتعرف على سكان المنطقة والأوابد ‏التاريخية، حيث تعتبر بصرى الشام عروس الجنوب السوري التراثي ‏والسياحي، لما تحويه من مواقع تاريخية. ‏

عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة بصرى مسؤول قطاع السياحة عبد ‏الحميد الدوس، أشار إلى الأبعاد المستقبلية للزيارة، لدعم المساهمة في تفعيل ‏برامج حماية التراث، ومشاركة إسبانيا التي تمتلك خبرة في صيانة المواقع ‏الأثرية في مشاريع صيانة وترميم بعض المواقع التراثية والأثرية في ‏سوريا مستقبلاً، التي تضررت بسبب جرائم النظام البائد.‏

وبحث محافظ درعا أنور طه الزعبي في وقت سابق اليوم مع المبعوث ‏الخاص لإسبانيا إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا واقع المحافظة ‏والفرص الاستثمارية فيها، وذلك خلال لقاء في المحافظة.‏

وكان وفد سياحي استثماري برازيلي زار المدينة الأثرية أمس الجمعة، حيث ‏اطلع على معالمها الأثرية، والمواقع السياحية فيها.‏

