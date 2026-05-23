المبعوث الخاص لإسبانيا إلى سوريا يزور مدينة بصرى الشام الأثرية

درعا-سانا
زار المبعوث الخاص لإسبانيا إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا مدينة بصرى الشام اليوم السبت، حيث اطلع على المعالم الأثرية في المدينة القديمة والقلعة ومسرحها الكبير.
وأوضح سابالا في تصريح لـ سانا، أن زيارته اليوم برفقة عائلته للمدينة تأتي بهدف التعرف على الطراز المعماري الفريد الذي لا يزال قائماً فيها حتى الآن، معبراً عن إعجابه الشديد بما شاهده من آثار عريقة.
بدوره مدير سياحة درعا جهاد القويدر الذي رافق المبعوث الإسباني خلال جولته، لفت إلى دلالات هذه الزيارة لمحافظة درعا، لجهة رغبة البعثات الدبلوماسية بزيارة المواقع الأثرية والتعرف على سكان المنطقة والأوابد التاريخية، حيث تعتبر بصرى الشام عروس الجنوب السوري التراثي والسياحي، لما تحويه من مواقع تاريخية.
عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة بصرى مسؤول قطاع السياحة عبد الحميد الدوس، أشار إلى الأبعاد المستقبلية للزيارة، لدعم المساهمة في تفعيل برامج حماية التراث، ومشاركة إسبانيا التي تمتلك خبرة في صيانة المواقع الأثرية في مشاريع صيانة وترميم بعض المواقع التراثية والأثرية في سوريا مستقبلاً، التي تضررت بسبب جرائم النظام البائد.
وبحث محافظ درعا أنور طه الزعبي في وقت سابق اليوم مع المبعوث الخاص لإسبانيا إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا واقع المحافظة والفرص الاستثمارية فيها، وذلك خلال لقاء في المحافظة.
وكان وفد سياحي استثماري برازيلي زار المدينة الأثرية أمس الجمعة، حيث اطلع على معالمها الأثرية، والمواقع السياحية فيها.