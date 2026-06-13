الهلالي: بدء تزويد محطات الوقود في الحسكة بالمحروقات وفق خطة مشتركة مع ‏مديرية الزراعة

الحسكة-سانا‏

أعلن نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف تنفيذ ‏اتفاق ‏الـ 29 ‌‏من ‏كانون الثاني مع “قسد” أحمد الهلالي اليوم السبت، أن الشركة ‏السورية للبترول بدأت تزويد محطات الوقود في المحافظة بالمحروقات، وذلك ضمن خطة ‏مشتركة جرى إعدادها بالتنسيق مع مديرية الزراعة.‏

وأوضح الهلالي في تصريح، أن هذه الخطوة تأتي في إطار معالجة النقص ‏الحاصل في المحروقات ودعم احتياجات القطاع الزراعي، بما يسهم في ‏استمرار أعمال الحصاد وتأمين متطلبات المواطنين خلال الفترة الحالية.‏

وكان الهلالي أعلن الأربعاء الماضي أنه سيصل إلى ‏محافظة الحسكة مليون ‏ليتر من مادة المازوت المدعوم، لتلبية احتياجات المحافظة من ‏المحروقات، ‏وخاصة القطاع الزراعي.‏