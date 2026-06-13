الهلالي: بدء تزويد محطات الوقود في الحسكة بالمحروقات وفق خطة مشتركة مع ‏مديرية الزراعة

الحسكة-سانا
أعلن نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف تنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد” أحمد الهلالي اليوم السبت، أن الشركة السورية للبترول بدأت تزويد محطات الوقود في المحافظة بالمحروقات، وذلك ضمن خطة مشتركة جرى إعدادها بالتنسيق مع مديرية الزراعة.
وأوضح الهلالي في تصريح، أن هذه الخطوة تأتي في إطار معالجة النقص الحاصل في المحروقات ودعم احتياجات القطاع الزراعي، بما يسهم في استمرار أعمال الحصاد وتأمين متطلبات المواطنين خلال الفترة الحالية.
وكان الهلالي أعلن الأربعاء الماضي أنه سيصل إلى محافظة الحسكة مليون ليتر من مادة المازوت المدعوم، لتلبية احتياجات المحافظة من المحروقات، وخاصة القطاع الزراعي.