الكهرباء تنهي تأهيل محطة تحويل حلب لتعزيز استقرار الشبكة في المنطقة الشمالية

حلب-سانا
أنهت الشركة السورية للكهرباء عبر ورشات فرع نقل الكهرباء في المنطقة الشمالية أعمال تأهيل محطة تحويل حلب 400/230 ك.ف.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن أعمال التأهيل تضمنت تحديث مجموعة من التجهيزات الفنية، وتركيب مانعات الصواعق والقاطع الآلي، إضافة إلى محولات التوتر والتيار، وتأهيل خلايا التحكم والحمايات.
وتأتي هذه الأعمال بهدف تعزيز كفاءة المحطة ورفع جاهزيتها التشغيلية، بما يسهم في تحسين استقرار الشبكة ودعم استمرارية التغذية الكهربائية.
وشهدت المحطة الحرارية في ريف حلب في أيار الماضي أعمال صيانة شاملة وإعادة تأهيل عدداً من مجموعات التوليد، ما يسهم في تحسين واقع الإنتاج، ورفع مستوى الاستقرار في التغذية الكهربائية بالمحافظة.