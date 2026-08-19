الكهرباء تنهي تأهيل محطة تحويل حلب لتعزيز استقرار الشبكة في المنطقة الشمالية

حلب-سانا‏

أنهت الشركة السورية للكهرباء عبر ورشات فرع نقل الكهرباء في المنطقة الشمالية أعمال تأهيل ‏محطة تحويل حلب 400/230 ك.ف.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن أعمال التأهيل تضمنت تحديث ‏مجموعة من التجهيزات الفنية، وتركيب مانعات الصواعق والقاطع الآلي، إضافة إلى محولات ‏التوتر والتيار، وتأهيل خلايا التحكم والحمايات.‏

وتأتي هذه الأعمال بهدف تعزيز كفاءة المحطة ورفع جاهزيتها التشغيلية، بما يسهم في تحسين ‏استقرار الشبكة ودعم استمرارية التغذية الكهربائية.‏

وشهدت المحطة الحرارية في ريف حلب في أيار الماضي أعمال صيانة شاملة وإعادة تأهيل عدداً ‏من مجموعات التوليد، ما يسهم في تحسين واقع الإنتاج، ورفع مستوى الاستقرار في التغذية ‏الكهربائية بالمحافظة.‏