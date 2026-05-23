أهلي حلب يفوز على الكرامة في الفينال 6 من دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

حسم أهلي حلب مباراة القمة مع الكرامة بالفوز عليه بنتيجة 93-84 نقطة في الفينال 6 من دوري كرة السلة للرجال، في المباراة التي جمعتهما في صالة الشهباء بحلب، وسط أجواء جماهيرية كبيرة.

بدأ الكرامة المباراة بقوة هجومية واستطاع أن ينهي الربع الأول متقدماً بواقع 24-20 نقطة، وعلى الرغم من محاولات الكرامة توسيع الفارق إلا أن يزن حريري أعاد التوازن لأهلي حلب، لينتهي الربع الثاني بتقدم الكرامة بواقع 44-42 نقطة.

وبتألق وائل جليلاتي ومايكي ديكسون رفع الكرامة رصيده من النقاط في الربع الثالث إلى 67 مقابل 60 لأهلي حلب.

وفي الربع الرابع أعاد الوافد الجديد مصطفى راشد أهلي حلب إلى أجواء المباراة من خلال تسجيله من خارج القوس، ليسهم بفوز فريقه بفارق 9 نقاط.

وتقام غداً مباراة تجمع النواعير مع الشبيبة في صالة ناصح علواني بحماة.