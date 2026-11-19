حلب-سانا

نظمت مديرية الأوقاف ودار الإفتاء في محافظة حلب، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان ‌‏«آليات وتطبيقات ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي»، لمناقشة مسارات الميثاق وآليات تفعيله، ‏وتحويل مضامينه النظرية إلى برامج عملية تعزز القواسم المشتركة، وتسهم في ضبط الخطاب ‏الديني والمجتمعي.‏

وأوضح معاون وزير الأوقاف لشؤون التعليم الشرعي ورئيس لجنة متابعة تطبيق مخرجات الميثاق ‏أنس الموسى، في تصريح لـ سانا، أن اللجنة قسمت الميثاق إلى خمسة مسارات رئيسة، أولها ‏المسار الديني المتعلق بالمساجد والحلقات التربوية، والمسار التعليمي الخاص بالمؤسسات الشرعية ‏بمختلف مراحلها، إضافة إلى المسارين الإداري والقانوني المعنيين بالتنظيم، والإعلامي الهادف ‏إلى ترشيد الخطاب ومنع التفرقة، والاجتماعي الذي يركز على تعزيز التواصل بين العلماء ‏والدعاة

وأشار الموسى إلى أن اللجنة تجمع مخرجات الورشات المنعقدة في المحافظات وتقاطعها، بدءاً ‏من حمص وحلب وصولاً إلى حماة واللاذقية وطرطوس ثم دمشق وريفها، بهدف صياغتها في ‏مشاريع عمل وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق.‏

تعزيز الخطاب الوسطي

من جانبه، بين عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب المشرف على قطاع الأوقاف أحمد ‏ياسين، في تصريح مماثل، أن الورشة تهدف إلى نقل الميثاق، الصادر عقب ورشات سابقة، إلى ‏حيز التطبيق العملي، من خلال جهد جماعي لاختيار الآليات المناسبة لضبط الخطاب الديني ‏وترسيخ الوحدة والتبشير وترك التنفير، نظراً لأثر الخطاب الديني في حياة المجتمع دينياً ‏واجتماعياً وسياسياً.‏

بدورها، أشارت المشرفة في جامع الغفران بحلب صدفة زكور، إلى أهمية اللقاء في توعية ‏الأجيال الشابة في المدارس والجامعات بسعة الفقه والوسطية، لتجنب أسباب الفرقة، مؤكدة أن ‏الورشة توفر للدعاة وأئمة المساجد رؤى ووسائل عملية لتطبيق خطاب ديني وسطي وقريب من ‏الناس.‏

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت في الـ 16 من شباط الماضي برعاية ‏وحضور الرئيس أحمد الشرع، ‏ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي، ‏الذي يعد عقداً وطنياً جامعاً لأهل العلم والدعاة في سوريا ‏بمختلف ‏مدارسهم، ويهدف إلى توحيد كلمتهم في القضايا الدينية العامة‎.‎