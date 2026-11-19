حلب-سانا
نظمت مديرية الأوقاف ودار الإفتاء في محافظة حلب، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان «آليات وتطبيقات ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي»، لمناقشة مسارات الميثاق وآليات تفعيله، وتحويل مضامينه النظرية إلى برامج عملية تعزز القواسم المشتركة، وتسهم في ضبط الخطاب الديني والمجتمعي.
وأوضح معاون وزير الأوقاف لشؤون التعليم الشرعي ورئيس لجنة متابعة تطبيق مخرجات الميثاق أنس الموسى، في تصريح لـ سانا، أن اللجنة قسمت الميثاق إلى خمسة مسارات رئيسة، أولها المسار الديني المتعلق بالمساجد والحلقات التربوية، والمسار التعليمي الخاص بالمؤسسات الشرعية بمختلف مراحلها، إضافة إلى المسارين الإداري والقانوني المعنيين بالتنظيم، والإعلامي الهادف إلى ترشيد الخطاب ومنع التفرقة، والاجتماعي الذي يركز على تعزيز التواصل بين العلماء والدعاة
وأشار الموسى إلى أن اللجنة تجمع مخرجات الورشات المنعقدة في المحافظات وتقاطعها، بدءاً من حمص وحلب وصولاً إلى حماة واللاذقية وطرطوس ثم دمشق وريفها، بهدف صياغتها في مشاريع عمل وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق.
تعزيز الخطاب الوسطي
من جانبه، بين عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب المشرف على قطاع الأوقاف أحمد ياسين، في تصريح مماثل، أن الورشة تهدف إلى نقل الميثاق، الصادر عقب ورشات سابقة، إلى حيز التطبيق العملي، من خلال جهد جماعي لاختيار الآليات المناسبة لضبط الخطاب الديني وترسيخ الوحدة والتبشير وترك التنفير، نظراً لأثر الخطاب الديني في حياة المجتمع دينياً واجتماعياً وسياسياً.
بدورها، أشارت المشرفة في جامع الغفران بحلب صدفة زكور، إلى أهمية اللقاء في توعية الأجيال الشابة في المدارس والجامعات بسعة الفقه والوسطية، لتجنب أسباب الفرقة، مؤكدة أن الورشة توفر للدعاة وأئمة المساجد رؤى ووسائل عملية لتطبيق خطاب ديني وسطي وقريب من الناس.
وكانت وزارة الأوقاف أطلقت في الـ 16 من شباط الماضي برعاية وحضور الرئيس أحمد الشرع، ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي، الذي يعد عقداً وطنياً جامعاً لأهل العلم والدعاة في سوريا بمختلف مدارسهم، ويهدف إلى توحيد كلمتهم في القضايا الدينية العامة.