الحسكة-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة الحسكة اليوم الثلاثاء، توزيع البذار المعقمة والمغربلة على الفلاحين المتعاقدين لزراعة الحقول الإكثارية، ضمن خطته الإنتاجية للموسم الزراعي 2026-2027.

وأوضح مدير الفرع شيار معو، في تصريح لمراسل سانا، أن عمليات التوزيع انطلقت في مرحلتها الأولى بمناطق الدرباسية وعامودا وأبو راسين، على أن تشمل تباعاً بقية المناطق التي تضم حقولاً إكثارية متعاقداً عليها.

وبيّن معو أن الخطة تتضمن توزيع نحو 1000 طن من البذار المعقمة والمغربلة، لزراعة مساحة تقدر بنحو 40 ألف دونم، بهدف إنتاج بذار محسّنة تتمتع بمواصفات فنية ونوعية جيدة، بما يسهم في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للمواسم المقبلة.

وأشار إلى أن الكميات المتوافرة حالياً في مستودعات الفرع تبلغ نحو 750 طناً من بذار القمح، جرى استجرارها من فرع المؤسسة في حلب خلال الفترة الماضية، وتتضمن أصناف شام 9 وشام 7 ودوما 1 وبحوث 9 ودوما 6 ودوما 10.

وتعمل المؤسسة العامة لإكثار البذار على إنتاج البذار المحسّنة من خلال التعاقد مع الفلاحين لزراعة الحقول الإكثارية، ومتابعة مراحل الإنتاج بإشراف لجان فنية متخصصة، وصولاً إلى عمليات الغربلة والتعقيم والتخزين والتوزيع، بما يضمن المحافظة على جودة البذار ونقاوتها، ويسهم في تحسين إنتاجية المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي.