حمص-سانا

قُتل شخصٌ وأُصيب آخر اليوم الثلاثاء بجروحٍ جراء انفجار لغمٍ أرضي من مخلفات النظام البائد في قرية روض الوحش، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي.



وأفاد مدير ناحية السخنة عبد الحميد كنعان في تصريحٍ لمراسل سانا بأن الانفجار أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 62 عاماً، وإصابة شاب برضوضٍ، وهما من سكان قرية روض الوحش، لافتاً إلى أن المصاب تلقى الإسعافات الأولية والتضميد في موقع الانفجار، قبل نقله لمستوصف السخنة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



ولا تزال الألغام ومخلفات الحرب تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين والعاملين على إزالتها من فرق وزارتي الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث في عدد من مناطق ريف حمص الشرقي والبادية السورية، ما يستدعي مواصلة جهود إزالتها وتعزيز التوعية بمخاطرها، حيث كان استشهد في الـ 17 من الشهر الماضي أحد جنود إدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري، وأصيب آخر ‏بجروح بليغة في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، وذلك خلال أداء واجبهما في ‏تفكيك الألغام ومخلفات النظام البائد في المنطقة.‏