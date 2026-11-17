دمشق-سانا

انطلق اليوم الثلاثاء حفل توقيع عقد الإشراف من قبل شركة “ستس SETS” السعودية للاستشارات الهندسية على مشاريع إعادة تأهيل طريقي دمشق – تدمر وتدمر – دير الزور، بحضور وزيري النقل يعرب بدر والمالية محمد يسر برنية، ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، والرئيس التنفيذي للشركة هشام عثمان، في دمشق.

وقال وزير النقل يعرب بدر في كلمة له: نوقع اليوم أول عقد للإشراف على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق دمشق-دير الزور وإنشاء مسار ثانٍ له، بطول 426 كيلومتراً، بما يسهم في تحسين السلامة المرورية ورفع كفاءة الطريق واستيعاب حركة النقل المتزايدة، ويمتد تنفيذ المشروع على مدى 800 يوم، وتبلغ كلفته الإجمالية نحو 320 مليون دولار.

وأشار إلى أن موقع سوريا الجغرافي يجعلها حلقة وصل استراتيجية بين الدول العربية وبلدان الجوار، ومحوراً مهماً لحركة النقل البري الإقليمية، والحكومة السورية وضعت استراتيجية لتأهيل قطاع النقل والبنى التحتية، بما يواكب الزيادة المتوقعة في حركة العبور.



وكشف الوزير بدر أن البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلاً بقيمة 2.9 مليون دولار لإعداد دراسة شاملة لشبكة الطرق المركزية في سوريا ودراسة إنشاء محورين استراتيجيين جديدين.



وأوضح أن المحورين المقترحين وفق نظام الطرق المدفوعة، يشمل الأول طريقاً من الحدود الأردنية جنوباً إلى الحدود التركية شمالاً، والثاني محوراً من الغرب باتجاه الحدود العراقية شرقاً.



وأكد وزير النقل أن مشاريع المحورين ستطرح للاستثمار أمام شركات دولية متخصصة، تتولى تمويل وإنشاء وتشغيل الطرق وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفترات الاستثمارية المحددة.

من جانبه أوضح معاون مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية محمد الضعيف في كلمة له خلال الحفل أن مدة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق دمشق – دير الزور تبلغ 800 يوم، تبدأ مع انطلاق أعمال المشروع، وفق البرنامج الزمني المحدد للتنفيذ.

وأشار إلى أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية عملت على تطوير آليات تنفيذ مشاريع الطرق المركزية في سوريا، وفق معايير عالمية لضبط الجودة وإدخال معدات نوعية وتقنيات حديثة.



ولفت إلى أن المؤسسة اعتمدت معايير فنية واقتصادية لتقييم الشركات الاستشارية المتقدمة للإشراف على مشروع طريق دمشق – دير الزور، بما يضمن اختيار العرض الأفضل وفق أسس واضحة وشفافة.



وبيّن الضعيف أن شركة «ستس» السعودية للاستشارات الهندسية فازت بعقد الإشراف على مشروع طريق دمشق – دير الزور، بعد تحقيقها أفضل قيمة اقتصادية مقارنة بعلامتها الفنية، والإشراف على المشروع أمانة ومسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “ستس” السعودية هشام عثمان أن إعادة تأهيل محور دمشق – دير الزور خطوة مهمة لتعزيز الترابط بين المناطق السورية وتحسين كفاءة وسلامة شبكة النقل، وتطوير الطرق يسهم في ربط مناطق الإنتاج بالأسواق وتسهيل حركة المواطنين والبضائع وفتح آفاق جديدة للاستثمار والعمل.

وقال: نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد مع وزارة النقل للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.



يتبع..