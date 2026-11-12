فرق إزالة مخلفات الحرب تنجز مسح 25 كيلومتراً على طريق دمشق–دير الزور

ريف دمشق-سانا

أنجزت فرق إدارة إزالة مخلفات الحرب مسح نحو 25 كيلومتراً على جانبي طريق دمشق–تدمر–دير الزور، البالغ طوله 440 كيلومتراً، وذلك بهدف الكشف عن الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة وإزالتها، تمهيداً لتسليمه إلى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية للبدء بأعمال إعادة تأهيله وتوسعته.

وأوضح رئيس قسم المسح التقني وغير التقني في إدارة إزالة مخلفات الحرب التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث محمد الحاج عيسى في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الأعمال تشمل تنفيذ مسح تقني لكامل جانبي الطريق من دمشق إلى دير الزور، بالتنسيق مع وزارة النقل وبناءً على طلب رسمي منها، بهدف تهيئة الطريق وإزالة المخاطر التي قد تعيق تنفيذ مشروع إعادة التأهيل.

معايير السلامة المعتمدة

أشار الحاج عيسى إلى أن عمليات المسح والإزالة تُنفذ وفق المعايير المعتمدة وبالاستناد إلى خطة تراعي متطلبات مشروع التوسعة وإعادة التأهيل، بما يضمن توفير مسافة أمان كافية للآليات والفرق التي ستتولى تنفيذ الأعمال اللاحقة.

وبيّن الحاج عيسى أن خطة زمنية وُضعت لإنجاز أعمال المسح والإزالة، مع مراعاة طبيعة العمل وكميات الذخائر الكبيرة والمتنوعة التي يتم الكشف عنها والتعامل معها، إضافة إلى الظروف الجوية، ولا سيما الأمطار والسيول التي قد تؤثر في مدة تنفيذ المهام الميدانية.

ولفت إلى أن موعد انطلاق أعمال إعادة التأهيل يرتبط بالجهات المنفذة للمشروع، بعد استكمال أعمال المسح والإزالة وتسليم الطريق إليها عبر المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.

تحديات ومعدات حديثة

أوضح الحاج عيسى أن نقص المعدات اللازمة وصعوبات تأمينها من أبرز التحديات التي تواجه العمل، مشيراً إلى توجه الوزارة نحو تطوير المعدات واستخدام الروبوتات والوسائل الآلية في جزء أكبر من عمليات المسح والإزالة، بما يسهم في الحد من المخاطر على الفرق الميدانية وتعزيز السلامة وتسريع الإنجاز.

وتأتي هذه الأعمال تمهيداً لتسليم طريقي دمشق–تدمر وتدمر–دير الزور إلى وزارة النقل، للبدء بمشروع تأهيلهما وتوسعتهما وإنشاء مسار موازٍ للطريق الحالي، بما يعزز سلامة حركة النقل والتنقل.