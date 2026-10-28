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استبدال محولة كهربائية في ريف صافيتا بمحافظة طرطوس

IMG 20260730 WA0013 860x573 1 استبدال محولة كهربائية في ريف صافيتا بمحافظة طرطوس
استبدال محولة كهربائية-أرشيف-سانا

طرطوس-سانا

استبدلت ورشات الطوارئ في قسم كهرباء صافيتا بريف طرطوس محولة كهربائية ‏معطلة عند مفرق قرية الكرامة على خط توتر البازار، بمحولة جديدة باستطاعة 200 ‏ك.ف.أ، بهدف تحسين استقرار التغذية الكهربائية والحد من الانقطاعات في المنطقة.‏

وذكرت الشركة العامة لكهرباء طرطوس عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الأربعاء، ‏أن أعمال الاستبدال جاءت إثر تعطل المحولة السابقة، في إطار متابعة أعطال ‏الشبكة وصيانة مكوناتها.‏

وكانت الشركة أنجزت في السادس من تشرين الأول الجاري نقل مركز تحويل هوائي ‏باستطاعة 100 ك.ف.أ في منطقة الربصة بقرية سمريان في ريف طرطوس ‏الجنوبي، بهدف تحسين توزيع الأحمال ورفع موثوقية الشبكة.‏

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