استبدال محولة كهربائية في ريف صافيتا بمحافظة طرطوس

طرطوس-سانا
استبدلت ورشات الطوارئ في قسم كهرباء صافيتا بريف طرطوس محولة كهربائية معطلة عند مفرق قرية الكرامة على خط توتر البازار، بمحولة جديدة باستطاعة 200 ك.ف.أ، بهدف تحسين استقرار التغذية الكهربائية والحد من الانقطاعات في المنطقة.
وذكرت الشركة العامة لكهرباء طرطوس عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الأربعاء، أن أعمال الاستبدال جاءت إثر تعطل المحولة السابقة، في إطار متابعة أعطال الشبكة وصيانة مكوناتها.
وكانت الشركة أنجزت في السادس من تشرين الأول الجاري نقل مركز تحويل هوائي باستطاعة 100 ك.ف.أ في منطقة الربصة بقرية سمريان في ريف طرطوس الجنوبي، بهدف تحسين توزيع الأحمال ورفع موثوقية الشبكة.