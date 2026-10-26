الخدمات الفنية في درعا تبدأ صيانة وتأهيل طريق إزرع – نامر

درعا-سانا



بدأت ورشات مديرية الخدمات الفنية في محافظة درعا، اليوم الإثنين، تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل للمقاطع المتضررة على طريق إزرع – نامر في ريف المحافظة الشرقي، بهدف تحسين واقع البنية التحتية لشبكة الطرق، وتسهيل حركة المرور، وتعزيز السلامة العامة للمواطنين والسائقين.

وأوضح رئيس قسم تأهيل الطرق في مديرية الخدمات الفنية بدرعا، المهندس شافي بخيت العبد الله، في تصريح لـ سانا، أن الورشات الفنية والآليات باشرت أعمال الصيانة والتأهيل للمقاطع الأكثر تضرراً على الطريق الواصل بين مدينتي إزرع ونامر، بطول 6.1 كيلومترات وعرض 5 أمتار، بهدف معالجة الهبوطات والتشوهات الفنية وتحسين حركة المرور ورفع مستوى السلامة المرورية على هذا المحور.

ولفت العبد الله إلى أن الطريق يكتسب أهمية اقتصادية واجتماعية، لكونه يخدم شريحة واسعة من المزارعين، ويشكل محور ربط رئيسياً بين مدينة إزرع وبلدة نامر، مبيناً أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها مديرية الخدمات الفنية لتطوير قطاع الطرق وتأهيله في مختلف أنحاء المحافظة، وفق جدول زمني مدروس يراعي الأهمية التنموية والأولوية الخدمية والتعداد السكاني لكل منطقة.



وتتزامن هذه الأعمال مع حراك خدمي تشهده محافظة درعا، إذ أطلقت الجهات المعنية مؤخراً أعمال صيانة وتأهيل طريق درعا – المزيريب في الريف الغربي، إلى جانب استكمال صيانة مقاطع حيوية على أوتستراد درعا – طفس بطول يتجاوز 12 كيلومتراً.

