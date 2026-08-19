تربية الرقة: ‏1137 مدرسة جاهزة للعام الدراسي الجديد

الرقة-سانا
تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة الرقة للعام الدراسي 2026-2027 باستكمال صيانة المدارس وتأمين مستلزمات العملية التعليمية والكتب المدرسية، مع توقع زيادة أعداد الطلاب، وسط جاهزية 1137 للعام الدراسي الجديد.
وأكد مدير التربية والتعليم في المحافظة خليل الإبراهيم لـ سانا أن عدد المدارس يبلغ نحو 1439 مدرسة، بينها 1137 مدرسة جاهزة، فيما تحتاج نحو 300 مدرسة إلى أعمال صيانة.
وبين الإبراهيم أن المدارس تحتاج إلى مستلزمات أساسية، أبرزها المقاعد ووسائل التدفئة والسبورات وخزانات المياه وأجهزة الحاسوب، مؤكداً أهمية تأمينها قبل بدء العام الدراسي، ولا سيما مستلزمات التدفئة.
ولفت الإبراهيم إلى أن عدد الطلاب تجاوز خلال العام الماضي ربع مليون طالب، مع توقع زيادته خلال العام المقبل، واعتماد نظام الفوجين في عدد من المدارس.
وحول الكتب المدرسية، أوضح مدير التربية والتعليم، أن الاحتياج لمختلف المراحل يبلغ نحو 3.5 ملايين كتاب، فيما يتوافر لدى المديرية نحو 177 ألف كتاب، ما يستدعي تأمين الكميات المطلوبة قبل انطلاق العام الدراسي.
وكانت لجنة من وزارة التربية والتعليم قيّمت خلال العام الدراسي الماضي واقع المؤسسات التربوية في المحافظة، واطلعت على احتياجاتها من الترميم والصيانة والتجهيزات والكوادر والكتب، ضمن جهود تحسين الواقع التعليمي وتعزيز انتظام العملية التعليمية.