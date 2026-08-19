تربية الرقة: ‏1137 مدرسة جاهزة للعام الدراسي الجديد

الرقة-سانا

تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة الرقة للعام الدراسي 2026-2027 ‏باستكمال صيانة المدارس وتأمين مستلزمات العملية التعليمية والكتب المدرسية، مع ‏توقع زيادة أعداد الطلاب، وسط جاهزية 1137 للعام الدراسي الجديد.‏

‏وأكد مدير التربية والتعليم في المحافظة خليل الإبراهيم لـ سانا أن عدد المدارس ‏يبلغ نحو 1439 مدرسة، بينها 1137 مدرسة جاهزة، فيما تحتاج نحو 300 مدرسة ‏إلى أعمال صيانة.‏

وبين الإبراهيم أن المدارس تحتاج إلى مستلزمات أساسية، أبرزها المقاعد ووسائل ‏التدفئة والسبورات وخزانات المياه وأجهزة الحاسوب، مؤكداً أهمية تأمينها قبل بدء ‏العام الدراسي، ولا سيما مستلزمات التدفئة. ‏

ولفت الإبراهيم إلى أن عدد الطلاب تجاوز خلال العام الماضي ربع مليون طالب، ‏مع توقع زيادته خلال العام المقبل، واعتماد نظام الفوجين في عدد من المدارس.‏

وحول الكتب المدرسية، أوضح مدير التربية والتعليم، أن الاحتياج لمختلف المراحل ‏يبلغ نحو 3.5 ملايين كتاب، فيما يتوافر لدى المديرية نحو 177 ألف كتاب، ما ‏يستدعي تأمين الكميات المطلوبة قبل انطلاق العام الدراسي.‏

وكانت لجنة من وزارة التربية والتعليم قيّمت خلال العام الدراسي الماضي واقع ‏المؤسسات التربوية في المحافظة، واطلعت على احتياجاتها من الترميم والصيانة ‏والتجهيزات والكوادر والكتب، ضمن جهود تحسين الواقع التعليمي وتعزيز انتظام ‏العملية التعليمية.‏