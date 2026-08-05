تركيب 40 جهار إنارة بالطاقة الشمسية في بلدة سحم الجولان بريف درعا



درعا-سانا



أنهى مجلس بلدة سحم الجولان في ريف درعا الغربي اليوم الأربعاء تركيب 40 جهاز إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، مقدمة من محافظة درعا في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز إنارة الطرقات في البلدة.



وقال رئيس مجلس بلدة سحم الجولان، أكرم عجاج، في تصريح لمراسل سانا: إن أجهزة الإنارة جرى توزيعها على عدد من المواقع الحيوية، شملت مدخل البلدة، وعدداً من شوارعها، بما يسهم في تحسين مستوى الإنارة وتسهيل حركة المواطنين ليلاً.



وأشار عجاج إلى أن الكمية المخصصة للبلدة لا تلبي كامل الاحتياجات، إلا أنها تسهم في سد جزء من النقص القائم، معرباً عن الأمل برفد البلدة بكميات إضافية خلال الفترة المقبلة لاستكمال إنارة باقي الشوارع.



ويأتي تنفيذ المشروع ضمن جهود دعم البنية التحتية الخدمية في بلدات محافظة درعا، والاعتماد على أنظمة الطاقة الشمسية كبديل مستدام لتأمين الإنارة العامة.