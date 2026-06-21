انطلاق دورة الري من سد مشقيتا لري 21 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في اللاذقية

DJI 0831 1 انطلاق دورة الري من سد مشقيتا لري 21 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أطلقت مديرية الموارد المائية في اللاذقية دورة الري الحالية من سد مشقيتا في محافظة اللاذقية لري نحو 21 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وذلك بموجب قرار لجنة الري الرئيسة المصدق من محافظ اللاذقية؛ بهدف تأمين الاحتياجات المائية، ودعم استقرار الإنتاج الزراعي خلال الموسم.

DJI 0834 1 انطلاق دورة الري من سد مشقيتا لري 21 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في اللاذقية

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد أن مدير الموارد المائية في اللاذقية محمود القدار أجرى جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ سير أعمال الري، وتضمنت الجولة متابعة مشروعات الصيانة والتأهيل المنفذة على القناة MC1 ومحطة الضخ الرئيسة في الشلفاطية؛ بما يعزز كفاءة منظومة الري واستمرارية الخدمة.

وجرى التأكيد على استثمار الواقع المائي الجيد الذي تشهده المحافظة هذا العام؛ لضمان نجاح دورة الري ودعم القطاع الزراعي.

وشارك في الجولة عضو المكتب التنفيذي لشؤون الزراعة والطاقة عدنان أمهان، ومدير الزراعة في المحافظة عبد الفتاح السمر، ورئيس اتحاد الفلاحين ماجد محمود.

وكانت مديرية الموارد المائية في اللاذقية بدأت في الـ 17 من الشهر الجاري تنفيذ دورات الري للموسم الزراعي ‏الحالي بالمناطق الريفية، وفق قرار لجنة الري الرئيسية في المحافظة، ‏بهدف دعم الإنتاج الزراعي وتوفير متطلباته، وتعزيز الإدارة المستدامة ‏للموارد المائية.

20260617 101715 1 scaled انطلاق دورة الري من سد مشقيتا لري 21 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في اللاذقية
DJI 0842 1 scaled انطلاق دورة الري من سد مشقيتا لري 21 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في اللاذقية


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