محافظ السويداء يواصل جلسات مناقشة موازنة 2027 ويشدد على التكامل الخدمي

السويداء-سانا

يواصل محافظ السويداء مصطفى البكور لقاءاته مع مديري الدوائر الحكومية ورؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، لمناقشة مشروع موازنة العام 2027، وبحث آليات تعزيز الكفاءة الخدمية والرقابية.

وشملت اللقاءات مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والشؤون الاجتماعية والعمل، والخدمات الفنية، والبيئة، حيث جرى تقييم الاحتياجات الأولوية وتحديد المشاريع الخدمية والتنموية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وركزت المناقشات على مشاريع مديرية الخدمات الفنية المدرجة ضمن خطة الموازنة، وفي مقدمتها مشاريع صيانة الطرق والبنى التحتية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الخدمية لضمان تنفيذ الموازنة وفق الأهداف المحددة لها.

وتناولت اللقاءات آليات دعم القطاع الزراعي وتسهيل تسويق وتصدير محصول العنب وتخفيف الأعباء المادية عن المزارعين، إلى جانب متابعة استكمال المتطلبات الخاصة بمراكز إيواء النازحين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

كما تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مديرية البيئة في الرقابة ومكافحة التلوث، وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق وتفعيل دور الضابطة العدلية، وضبط عمل المخابز وتوزيع مادة الدقيق، إضافة إلى التوجيه بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لضمان العدالة في توزيع المواد الأساسية في جميع مدن وقرى المحافظة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن إطار التوجيهات الحكومية لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027، حيث أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية في وقت سابق ضرورة ربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق كفاءة أعلى في توجيه الإنفاق العام.