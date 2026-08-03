إزالة الإشغالات غير المرخصة في اللاذقية بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمخالفين

اللاذقية-سانا



باشر مجلس مدينة اللاذقية اليوم الإثنين، تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات غير المرخصة في الشواطئ البحرية وعدد من الأحياء داخل المدينة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها مجلس المدينة لأصحاب الإشغالات لتسوية أوضاعهم، بهدف تنظيم حركة السير والحفاظ على السلامة العامة والمظهر الحضاري.



وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي في مجلس المدينة رستم رستم في تصريح لمراسل سانا، أن المجلس أصدر بياناً توضيحياً منح بموجبه أصحاب الإشغالات العامة مهلة أقصاها 48 ساعة لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أن الورشات المختصة بدأت اليوم حملة مكثفة شملت الشواطئ البحرية والأحياء الداخلية.



وأشار رستم إلى أن الحملة تهدف إلى تنظيم حركة المشاة والحفاظ على السلامة العامة، وإزالة الإشغالات غير المرخصة التي تعيق استخدام الأرصفة والطرقات، إضافة إلى الحد من المخالفات المنتشرة في بعض المناطق.



وبين أن الحملة تسعى أيضاً إلى تحسين الواقع الخدمي وتعزيز النظافة والمظهر الحضاري للمدينة، مؤكداً استمرار أعمال إزالة الإشغالات لتشمل مختلف أحياء مدينة اللاذقية خلال الفترة المقبلة.



وكان مجلس مدينة اللاذقية أصدر خلال الأيام الماضية بياناً دعا فيه أصحاب الإشغالات العامة إلى إزالة المخالفات وتسوية أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك في إطار خطة المجلس الهادفة إلى تنظيم الشوارع والأرصفة وتسهيل حركة المشاة وتأمين بيئة آمنة للأهالي والزوار.



