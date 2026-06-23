إعادة تفعيل مركز إجازات السوق واستئناف عمل إحدى مدارس تعليم القيادة في الرقة

الرقة-سانا

استأنف مركز إجازات السوق في محافظة الرقة عمله بعد إعادة تفعيله بالتوازي مع استئناف نشاط إحدى مدارس تعليم القيادة الخاصة، بما يسهم في تنظيم منح إجازات السوق، وتأهيل الراغبين بالحصول عليها داخل المحافظة.

وأوضح مدير مركز إجازات السوق في الرقة المهندس ياسر العجيل في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المديرية باشرت منذ تحرير المحافظة بإعادة تفعيل المركز وتأهيل جزء من مبناه لتقديم خدمات إجازات السوق للمواطنين، مبيناً أن العمل الفعلي انطلق مطلع شهر أيار الماضي بعد تجديد ترخيص إحدى مدارس تعليم القيادة الخاصة في المحافظة وافتتاح دورات تدريبية للمتقدمين.

وأشار العجيل إلى أن المركز يشرف على تنفيذ الخطط التدريبية المعتمدة في المدارس الخاصة، ومتابعة سير الدورات وإجراء الاختبارات النظرية والعملية للمتدربين قبل منحهم إجازات السوق وفق الأصول المعتمدة.

وأوضح أن محافظة الرقة تضم خمس مدارس مرخصة لتعليم القيادة، إلا أن واحدة منها فقط عادت إلى العمل حتى الآن بعد تجديد ترخيصها، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات إعادة ترخيص مدارس أخرى خلال الفترة المقبلة.

وبيّن أن عملية منح إجازات السوق تعتمد على تكامل العمل بين المدارس الخاصة ومركز إجازات السوق، حيث تتولى المدارس مهمة التدريب والتأهيل، بينما يتولى المركز الإشراف وإجراء الاختبارات النهائية للمتدربين.

من جانبها أوضحت المدربة جواهر الموسى في تصريح مماثل، أن الدورات التدريبية تشمل الجانبين النظري والعملي، وتتضمن تعليم قواعد المرور والإشارات المرورية وأنظمة السير والسلامة المرورية، قبل الانتقال إلى التدريب العملي على قيادة المركبات.

وأشارت الموسى إلى وجود إقبال متزايد من النساء على الالتحاق بالدورات التدريبية، مبينة أن العديد من المتدربات تمكنّ خلال فترة التدريب من اكتساب المهارات الأساسية للقيادة واجتياز المراحل النظرية والعملية بنجاح.

بدورها أكدت المتدربة براءة المحمود، أهمية استئناف عمل مدارس تعليم القيادة في المحافظة، لما يوفره من فرصة لتلقي التدريب والتأهيل داخل الرقة دون الحاجة إلى السفر إلى محافظات أخرى للحصول على إجازة السوق.

ويأتي استئناف عمل مركز إجازات السوق ومدارس تعليم القيادة الخاصة ضمن جهود وزارة النقل الهادفة إلى إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية وتطوير خدمات النقل والمرور في المحافظة، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المرتبطة بإجازات السوق وفق المعايير المعتمدة.