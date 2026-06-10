دورة تدريبية في مديرية زراعة إدلب لتعزيز قدرات الكوادر على مكافحة ‏”بسيلا الزيتون” ‏

إدلب-سانا
نظّمت مديرية زراعة إدلب اليوم الأربعاء، دورة تدريبية بعنوان “الإدارة المتكاملة لآفات الزيتون ومعرفة حساب العتبة الاقتصادية”، بمشاركة عدد من المهندسين الزراعيين العاملين في المديرية والدوائر والوحدات الإرشادية التابعة، وذلك في قاعة التدريب بالمديرية.
وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات الكوادر الفنية في مجال مكافحة آفات الزيتون وفق أسس علمية حديثة على مفهوم “العتبة الاقتصادية”، وأهميته في اتخاذ القرار السليم بشأن توقيت وطريقة المكافحة، لتقليل التكاليف وحماية البيئة وتجنب الرش العشوائي للمبيدات، حيث يعتمد هذا المفهوم على تحديد العدد أو نسبة الإصابة بالآفة التي يصبح عندها الضرر الاقتصادي أعلى من تكلفة المكافحة.
وأوضح المهندس أيمن براني خبير إدارة آفات الزيتون لمراسل سانا، أن الدورة استهدفت المهندسين والفنيين العاملين في زراعة المحافظة ودوائرها في المناطق، مبيناً أن محاور الدورة تركزت حول آلية فهم علم سلوك الآفات، وإدخال هذا العلم في موضوع الإدارة المتكاملة للحشرات والأمراض التي تهدد المحاصيل الزراعية.
وأضاف براني: إن الدورة تناولت شرح مفهوم العتبة الاقتصادية، وكيفية حسابها، بحيث لا يتم رش المبيد إلا عندما يتجاوز عدد الحشرات الحد الذي يسبب خسارة للمزارع، لافتاً إلى أن هذا الأسلوب مهم كونه يقلل التكاليف، ويحافظ على الأعداء الحيوية للحشرة، ويمنع مقاومة المبيدات.
بدوره أشار المهندس أحمد مصطفى عدلة أحد المشاركين في الدورة في تصريح مماثل، إلى أن انتشار حشرة البسيلا الكبير حولها إلى آفة خطيرة تهدد محصول الزيتون، وخاصة في ريف المحافظة الشمالي الغربي في مناطق حارم وسلقين وما حولهما، لافتاً إلى أهمية الدورة كونها غنية بالمعلومات المهمة والمفيدة، والمتعلقة بأهمية المكافحة، وأطوارها وتوقيتها، إلى جانب التعريف بالإجراءات اللازم اتباعها لتلافي الإصابات والحد من تفاقمها، مشدداً على ضرورة إقامة المزيد من الدورات التدريبية حول مختلف المحاصيل.
وتأتي الدورة بالتزامن مع رصد انتشار حشرة بسيلا الزيتون في ريف إدلب الغربي، والتي تتسبب بتساقط الأزهار والثمار وتؤثر بشكل مباشر على إنتاجية وجودة المحصول، وتُعد شجرة الزيتون مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر في إدلب، لكنها تواجه تهديدات متزايدة من الآفات الحشرية وعلى رأسها حشرة البسيلا.
وتعمل مديرية زراعة إدلب بالتعاون مع المزارعين في المنطقة على الحد من انتشار الحشرة والتخفيف من آثارها، عبر تطبيق برامج المكافحة المتكاملة، بما يسهم في حماية محصول الزيتون وتحسين جودة الإنتاج، حيث تسعى من خلال هذه الدورات إلى دعم المزارع لضمان إنتاج زيتون وزيت عالي الجودة بتكلفة وأثر بيئي أقل.