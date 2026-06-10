دورة تدريبية في مديرية زراعة إدلب لتعزيز قدرات الكوادر على مكافحة ‏”بسيلا الزيتون” ‏

إدلب-سانا

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نظّمت مديرية زراعة إدلب اليوم الأربعاء، دورة تدريبية بعنوان “الإدارة المتكاملة لآفات الزيتون ‌‏ومعرفة حساب العتبة الاقتصادية”، بمشاركة عدد من المهندسين الزراعيين العاملين في المديرية ‌‏والدوائر والوحدات الإرشادية التابعة، وذلك في قاعة التدريب بالمديرية.‏

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وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات الكوادر الفنية في مجال مكافحة آفات الزيتون وفق أسس علمية ‌‏حديثة على مفهوم “العتبة الاقتصادية”، وأهميته في اتخاذ القرار السليم بشأن توقيت وطريقة ‌‏المكافحة، لتقليل التكاليف وحماية البيئة وتجنب الرش العشوائي للمبيدات، حيث يعتمد هذا ‌‏المفهوم على تحديد العدد أو نسبة الإصابة بالآفة التي يصبح عندها الضرر الاقتصادي أعلى ‌‏من تكلفة المكافحة.‏

وأوضح المهندس أيمن براني خبير إدارة آفات الزيتون لمراسل سانا، أن الدورة استهدفت ‌‏المهندسين والفنيين العاملين في زراعة المحافظة ودوائرها في المناطق، مبيناً أن محاور الدورة ‌‏تركزت حول آلية فهم علم سلوك الآفات، وإدخال هذا العلم في موضوع الإدارة المتكاملة للحشرات ‌‏والأمراض التي تهدد المحاصيل الزراعية.‏

وأضاف براني: إن الدورة تناولت شرح مفهوم العتبة الاقتصادية، وكيفية حسابها، بحيث لا يتم ‌‏رش المبيد إلا عندما يتجاوز عدد الحشرات الحد الذي يسبب خسارة للمزارع، لافتاً إلى أن هذا ‌‏الأسلوب مهم كونه يقلل التكاليف، ويحافظ على الأعداء الحيوية للحشرة، ويمنع مقاومة المبيدات.‏

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بدوره أشار المهندس أحمد مصطفى عدلة أحد المشاركين في الدورة في تصريح مماثل، إلى أن ‌‏انتشار حشرة البسيلا الكبير حولها إلى آفة خطيرة تهدد محصول الزيتون، وخاصة في ريف ‌‏المحافظة الشمالي الغربي في مناطق حارم وسلقين وما حولهما، لافتاً إلى أهمية الدورة كونها ‌‏غنية بالمعلومات المهمة والمفيدة، والمتعلقة بأهمية المكافحة، وأطوارها وتوقيتها، إلى جانب ‌‏التعريف بالإجراءات اللازم اتباعها لتلافي الإصابات والحد من تفاقمها، مشدداً على ضرورة إقامة ‌‏المزيد من الدورات التدريبية حول مختلف المحاصيل.‏

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وتأتي الدورة بالتزامن مع رصد انتشار حشرة بسيلا الزيتون في ريف إدلب الغربي، والتي تتسبب ‌‏بتساقط الأزهار والثمار وتؤثر بشكل مباشر على إنتاجية وجودة المحصول، وتُعد شجرة الزيتون ‌‏مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر في إدلب، لكنها تواجه تهديدات متزايدة من الآفات الحشرية ‌‏وعلى رأسها حشرة البسيلا.‏

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وتعمل مديرية زراعة إدلب بالتعاون مع المزارعين في المنطقة على الحد من انتشار الحشرة ‌‏والتخفيف من آثارها، عبر تطبيق برامج المكافحة المتكاملة، بما يسهم في حماية محصول ‌‏الزيتون وتحسين جودة الإنتاج، حيث تسعى من خلال هذه الدورات إلى دعم المزارع لضمان ‌‏إنتاج زيتون وزيت عالي الجودة بتكلفة وأثر بيئي أقل.‏