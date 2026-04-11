الرقة.. جهود مستمرة لتحسين الواقع الخدمي وآلية منظمة لمعالجة شكاوى المواطنين

الرقة-سانا

أكد مدير المكتب الإعلامي في مجلس مدينة الرقة قيس حبيب البشار أن واقع الخدمات العامة في المدينة يواجه تحديات تتعلق بالنظافة والصرف الصحي وصيانة الطرق وتنظيم الأسواق.

وقال البشار في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت: إن مجلس المدينة يواصل تنفيذ أعمال خدمية يومية، تشمل حملات تنظيف وترحيل النفايات، ومعالجة الاختناقات في شبكات الصرف الصحي، إلى جانب تنظيم الأسواق والحد من إشغالات الطرق والأرصفة.

وبيّن أن قطاع النظافة يأتي في مقدمة الأولويات، حيث يتم ترحيل ما بين 400 و450 طناً من النفايات يومياً حسب جاهزية الآليات، إضافة إلى معالجة نحو 145 مكباً عشوائياً بشكل دوري، وتفريغ الحاويات بمشاركة الورشات النسائية وعمال الأحياء.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة تشمل أيضاً الطرق والإنارة العامة، من خلال تنفيذ صيانة يومية واستبدال الأجهزة التالفة، لافتاً إلى أنه تم استبدال إنارة طريق حلب بالكامل باستطاعة تصل من 150 واط إلى 600 واط، ما أسهم في تحسين واقع الإنارة.

ولفت البشار إلى أنه يتم توزيع من 4 إلى 5 عمال يومياً لكل حديقة من أصل 13 حديقة في المدينة، ضمن أعمال الصيانة والنظافة المستمرة.

وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح أن نقص الموارد والإمكانات، وضغط العمل، إضافة إلى محدودية الكوادر الفنية والبنية التحتية في بعض القطاعات، تُعد من أبرز الصعوبات التي تواجه العمل الخدمي.

وبيّن أن مجلس المدينة يعتمد آلية منظمة للتعامل مع شكاوى المواطنين، تبدأ بتسجيلها وتصنيفها بحسب الأولوية، ثم إحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها ميدانياً واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع متابعة مستمرة حتى إغلاقها بشكل كامل وإبلاغ المواطنين بنتائج المعالجة.

وأكد أنه منذ تاريخ الـ 9 من شباط الماضي حتى تاريخه، تمت الاستجابة لـ 325 شكوى من المواطنين، ما أسهم في تحسين الاستجابة الخدمية وتعزيز الثقة بين المجلس والأهالي، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تُجري استطلاعات دورية لقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين الأداء والارتقاء بالواقع الخدمي في المدينة.

ولفت إلى أن المجلس يعمل على إطلاق مشاريع خدمية واستثمارية خلال الفترة المقبلة، تشمل تأهيل البنية التحتية من صرف صحي وتزفيت طرق وتأهيل الأرصفة والمنصفات والحدائق، بهدف تحسين الواقع الخدمي بشكل تدريجي.