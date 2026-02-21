محافظ الحسكة يعلن خطوات لتعزيز الاستقرار الخدمي وتسريع إعادة تنشيط المرافق

الحسكة-سانا

أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد اتخاذ سلسلة خطوات متكاملة لإعادة تنشيط الحركة الخدمية والإدارية في المحافظة، مؤكداً المضي في تنفيذ حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتسهيل شؤون المواطنين في مختلف القطاعات.

وأوضح المحافظ في بيان اليوم الجمعة، أن جميع الطرقات المؤدية إلى مدينة الحسكة ستُفتح بعد غدٍ الأحد، عقب استكمال الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الحركة المرورية وانسيابية التنقل.

وأشار إلى وصول وفد فني من دمشق يوم غدٍ السبت، في إطار الجهود الرامية إلى استكمال العمل على إعادة تشغيل مطار القامشلي الدولي، ووضعه في الخدمة من جديد.

وبيّن أحمد أن لجنة مختصة من المحافظة أشرفت اليوم، على عملية الدمج في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، إضافة إلى إعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم وفق الأصول القانونية، لافتاً إلى أنه تم التوجيه بالإفراج عن دفعة من السجناء في المحافظة يوم غدٍ السبت.

كما أعلن المحافظ عن استئناف الرحلات البرية بين الحسكة ودمشق، بما يسهم في تعزيز التواصل وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الخطوات العملية لإعادة تفعيل مختلف القطاعات الخدمية بما يلبي احتياجات أبناء المحافظة.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر قبل أيام المرسوم رقم (30) لعام 2026، القاضي بتعيين نور الدين أحمد عيسى محافظاً لمحافظة الحسكة.