أوقاف اللاذقية تفتتح المعرض الأول للسيرة النبوية في المركز الثقافي

اللاذقية-سانا

افتتحت مديرية أوقاف اللاذقية اليوم المعرض الأول للسيرة النبوية في المركز الثقافي بالمدينة، متضمناً فعاليات ومحاضرات دينية وتاريخية، إلى جانب معارض تسلّط الضوء على الآثار الإسلامية في اللاذقية.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح محمد درويش علي، مسؤول الأنشطة والدورات في دائرة شؤون الحلقات التربوية بالمديرية، أن هذا المعرض يأتي ضمن مشروع دعوي أطلقته المديرية في الخامس عشر من آب الماضي تحت شعار “الصلاة حياة القلوب” والذي حقق نتائج إيجابية في المساجد والحلقات التربوية والملتقيات الدعوية.

وأشار إلى أن المعرض يقدّم شروحاً متخصصة لمواقف السيرة النبوية منذ البعثة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بهدف ترسيخ القيم والمعاني النبوية في نفوس الزوار.

من جانبه، أكد الشيخ عمر عبد الرحمن أهمية المعرض الذي يمزج بين البعد الروحي والمعرفي، ويجسّد جوانب مضيئة من السيرة العطرة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بما يقرب القلوب ويحيي القيم الإسلامية الكبرى، وفي مقدمتها الرحمة والمحبة والتضحية.

وشدد عبد الرحمن على أن السيرة النبوية تمثل منهاج حياة معاصراً يوجّه تعاملاتنا اليومية، ويعزز قيم المؤاخاة التي تمثّل أرقى صور التكافل والتعاون، وتبين أن قوة المجتمع تقوم على الوحدة والمودة والإيثار.

ويستمر المعرض ثلاثة أيام بدعم من وزارة الأوقاف وبالتعاون مع محافظة اللاذقية، وجرى إطلاقه بالتزامن مع المولد النبوي الشريف ليكون محطة تربوية ودعوية مهمة لأهالي المحافظة.