أوقاف اللاذقية تفتتح المعرض الأول للسيرة النبوية في المركز الثقافي

٢٠٢٥٠٩١٧ ١١٤٠٠٦ أوقاف اللاذقية تفتتح المعرض الأول للسيرة النبوية في المركز الثقافي

اللاذقية-سانا

افتتحت مديرية أوقاف اللاذقية اليوم المعرض الأول للسيرة النبوية في المركز الثقافي بالمدينة، متضمناً فعاليات ومحاضرات دينية وتاريخية، إلى جانب معارض تسلّط الضوء على الآثار الإسلامية في اللاذقية.

٢٠٢٥٠٩١٧ ١٢٤١٢٨ أوقاف اللاذقية تفتتح المعرض الأول للسيرة النبوية في المركز الثقافي

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح محمد درويش علي، مسؤول الأنشطة والدورات في دائرة شؤون الحلقات التربوية بالمديرية، أن هذا المعرض يأتي ضمن مشروع دعوي أطلقته المديرية في الخامس عشر من آب الماضي تحت شعار “الصلاة حياة القلوب” والذي حقق نتائج إيجابية في المساجد والحلقات التربوية والملتقيات الدعوية.

وأشار إلى أن المعرض يقدّم شروحاً متخصصة لمواقف السيرة النبوية منذ البعثة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بهدف ترسيخ القيم والمعاني النبوية في نفوس الزوار.

من جانبه، أكد الشيخ عمر عبد الرحمن أهمية المعرض الذي يمزج بين البعد الروحي والمعرفي، ويجسّد جوانب مضيئة من السيرة العطرة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بما يقرب القلوب ويحيي القيم الإسلامية الكبرى، وفي مقدمتها الرحمة والمحبة والتضحية.

وشدد عبد الرحمن على أن السيرة النبوية تمثل منهاج حياة معاصراً يوجّه تعاملاتنا اليومية، ويعزز قيم المؤاخاة التي تمثّل أرقى صور التكافل والتعاون، وتبين أن قوة المجتمع تقوم على الوحدة والمودة والإيثار.

ويستمر المعرض ثلاثة أيام بدعم من وزارة الأوقاف وبالتعاون مع محافظة اللاذقية، وجرى إطلاقه بالتزامن مع المولد النبوي الشريف ليكون محطة تربوية ودعوية مهمة لأهالي المحافظة.

IMG 8317 1 أوقاف اللاذقية تفتتح المعرض الأول للسيرة النبوية في المركز الثقافي
٢٠٢٥٠٩١٧ ١١٤٦٢٠ أوقاف اللاذقية تفتتح المعرض الأول للسيرة النبوية في المركز الثقافي
IMG 8284 1 أوقاف اللاذقية تفتتح المعرض الأول للسيرة النبوية في المركز الثقافي
IMG 8299 أوقاف اللاذقية تفتتح المعرض الأول للسيرة النبوية في المركز الثقافي
IMG 8301 1 أوقاف اللاذقية تفتتح المعرض الأول للسيرة النبوية في المركز الثقافي
IMG 8308 أوقاف اللاذقية تفتتح المعرض الأول للسيرة النبوية في المركز الثقافي
وزير الثقافة يبحث مع القائم بالأعمال الفرنسي دعم جهود سوريا في مجالي الحفظ والترميم
حملة لفتح طرقات في غابات ريف اللاذقية
استكمال التجهيزات اللوجستية والأمنية لانطلاق فعاليات حملة “دير العز”
محطة ضخ الجنديرية بريف اللاذقية تتعرّض للتخريب للمرة الثانية
دائرة الأحوال المدنية في مدينة أريحا بإدلب تستأنف عملها في تقديم الثبوتيات والأوراق الرسمية اللازمة للمواطنين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك