إخماد حريقين في أراضٍ حراجية وزراعية بوادي النصارى في ريف حمص 

حمص-سانا

تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم بالتعاون مع فرق الإطفاء وأهالي المنطقة من إخماد حريقين اندلعا في أراضٍ حراجية وزراعية بمنطقة وادي النصارى بريف حمص الغربي، ونجحت في منع امتداد النيران إلى المناطق السكنية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية الدفاع المدني بحمص أحمد بكار، في تصريح لمراسل سانا، أن فرق وآليات الإطفاء توجهت فور تلقي البلاغ إلى موقعي الحريقين، الأول في بلدة كفرا، والثاني بين قريتي المقعبرة والجواتيات، وتم التعامل بسرعة وفعالية لاحتواء النيران بشكل كامل.

وأشار بكار إلى أن الأضرار اقتصرت على احتراق نحو 10 دونمات من الأشجار الحراجية والمثمرة في بلدة كفرا، بالإضافة إلى حوالي 2 دونم من الأشجار المثمرة في موقع بين المقعبرة والجواتيات بينما لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار بمنازل الأهالي.

وشهدت أراض زراعية وحراجية بعدد من المناطق السورية مؤخراً اندلاع حرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة، وواجهت فرق الدفاع المدني تحديات كثيرة في إخمادها نظراً لصعوبة التضاريس، وانتشار مخلفات الحرب ببعض المناطق.