أضرار مادية بمحيط سقوبين في ريف اللاذقية جراء العدوان الإسرائيلي

اللاذقية-سانا

تعرّضت عدة منازل في محيط ثكنة سقوبين بريف اللاذقية لأضرار مادية مساء أمس، جراء العدوان الإسرائيلي، دون تسجيل إصابات بشرية .

وذكرت مراسلة سانا أنه ستتم المباشرة بتقييم الأضرار التي طالت أجزاء من المنازل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، وسط حالة من الاستنكار الشعبي للعدوان الذي طال مناطق مأهولة بالسكان.

وكان وزارة الخارجية والمغتربين أدانت بشدة هذا العدوان الذي استهدف مواقع في محافظتي حمص واللاذقية، معتبرةً إياه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن سوريا واستقرارها الإقليمي.

