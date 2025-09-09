رغم تحديات الجفاف.. موسم استثنائي لفرع إكثار البذار بحماة

IMG 20250720 125031 رغم تحديات الجفاف.. موسم استثنائي لفرع إكثار البذار بحماة

حماة-سانا

على الرغم من تحديات الجفاف، وفي موسم استثنائي، حقق مزارعو حماة إنجازاً لافتاً، من خلال تسليم فرع إكثار البذار في المحافظة 7 آلاف طن من الأقماح، متجاوزين بذلك عقبة شح الهطل المطري في المحافظة.

IMG 20250720 124700 رغم تحديات الجفاف.. موسم استثنائي لفرع إكثار البذار بحماة

مدير فرع إكثار البذار في حماة وضاح الحمود، بين في تصريح لـ سانا، أن عملية التسليم تمت بالكامل وفق الشروط، معرباً عن ارتياحه للاستجابة الجيدة والتعاون الكبير من قبل الفلاحين الذين بادروا لتسليم محاصيلهم في المواعيد المحددة، وهو ما سيسهم في تأمين مخزون جيد من بذار القمح للموسم القادم.

أهمية إستراتيجية

وأشار الحمود، إلى أن النجاح لا يقتصر على الكمية فقط، بل من الناحية الإستراتيجية لجهة ضمان توافر بذور عالية الجودة ومحسنة للموسم الزراعي القادم، ما يسهم بشكل مباشر في خفض الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاكتفاء الذاتي، ليس للمحافظة فحسب، بل لسوريا بأكملها، معتبراً أن هذا النجاح يشكل نموذجاً لباقي المناطق التي تواجه ظروفاً مشابهة.

المستحقات المالية قريباً

IMG 20250720 132416 رغم تحديات الجفاف.. موسم استثنائي لفرع إكثار البذار بحماة

وفيما يخص موضوع المستحقات المالية للمزارعين، أشار المهندس الحمود إلى أن عملية الصرف “ستتم قريباً”، موضحاً أن سبب التأخير يعود إلى العمل على تحديد الآلية المناسبة لذلك، مؤكداً أن المؤسسة العامة لإكثار البذار تبذل كل جهد ممكن لتسريع الإجراءات وإتمام عملية الدفع لأصحاب الحقوق في أسرع وقت ممكن.

تخطي الجفاف

من جهته، رأى داهم الحسين رئيس قسم غربال إكثار البذار في كفربهم أن هذا النجاح تحقق رغم موجة جفاف واضحة، ما يضفي عليه طابعاً استثنائياً، وهو دليل على الإدارة الزراعية الذكية، من خلال اعتماد أصناف بذور مُحسّنة ومقاومة للجفاف، وتطبيق تقنيات ري حديثة، إضافة إلى الخبرة الزراعية المتوارثة لدى مزارعي حماة، وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات البيئية القاسية، حيث كان صبرهم ومثابرتهم في رعاية المحصول عاملاً حاسماً في جنى هذه الثمار.

IMG 20250720 125915 رغم تحديات الجفاف.. موسم استثنائي لفرع إكثار البذار بحماة

الفلاح عدنان غزوان السلوم من أهالي قرية جرجيس، نوه بالجهود المبذولة من المزارعين رغم تأخر صرف مستحقاتهم المالية إيمانا منهم بدورهم الوطني في الحفاظ على الأمن الغذائي.

يشار إلى أن فرع إكثار البذار بحماة يمتلك مركزي غربلة الأول في بلدة كفربهم، والثاني في مقر المكننة الزراعية، وسيقوم المركزان ببدء عمليات غربلة وتعقيم الأقماح المستلمة قريباً تمهيداً لتأمين بذار العام القادم.

IMG 20250720 130732 1 رغم تحديات الجفاف.. موسم استثنائي لفرع إكثار البذار بحماة
IMG 20250720 132121 رغم تحديات الجفاف.. موسم استثنائي لفرع إكثار البذار بحماة

