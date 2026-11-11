منتخب سوريا للووشو كونغ فو يشارك في بطولة أوراسيا بتركيا

دمشق-سانا

تتوجه بعثة منتخب سوريا للووشو كونغ فو إلى مدينة بولو التركية، للمشاركة في ‏بطولة أوراسيا التي تقام خلال الفترة من 13 لغاية 17 تشرين الثاني الجاري، ‏بمشاركة عدد من المنتخبات الأوروبية والآسيوية، وفي مقدمتها تركيا التي ‏تعد من أبرز القوى العالمية في هذه الرياضة.‏

وقال رئيس اللجنة العليا للووشو كونغ فو في سوريا علاء الدين تمر‏ لـ سانا: إن ‏البعثة تضم ‏مجموعة من اللاعبين واللاعبات الذين جرى اختيارهم عقب التجارب التي ‏أقامتها اللجنة، ‏وهم في منافسات التاولو: جهاد بدوي، وفاروق بدوي، ومحمد ديبو، ‏وسلام خير بك، ‏وصالح عاصي.‏

وأضاف: في منافسات الساندا للسيدات، تشارك شام شاكر وآية حاج أحمد، بينما يمثل ‏المنتخب في منافسات الساندا للرجال والشباب كل من أسامة ياسين، ومحمد ‏مصطفى، وقصي الخليل، وعبد الله السلمو، ومحمود سويد، وناجح درويش.‏

وأشار تمر إلى أن المشاركة في بطولة أوراسيا هي الأولى للمنتخب خارجياً بعد ‏التحرير، معرباً عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية وتقديم مستويات تعكس تطور اللعبة ‏في سوريا وطموحات لاعبيها.‏