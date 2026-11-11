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منتخب سوريا للووشو كونغ فو يشارك في بطولة أوراسيا بتركيا

photo 2026 11 11 16 17 39 منتخب سوريا للووشو كونغ فو يشارك في بطولة أوراسيا بتركيا
شعار اللجنة العليا للووشو كونغ فو في سوريا

دمشق-سانا

تتوجه بعثة منتخب سوريا للووشو كونغ فو إلى مدينة بولو التركية، للمشاركة في ‏بطولة أوراسيا التي تقام خلال الفترة من 13 لغاية 17 تشرين الثاني الجاري، ‏بمشاركة عدد من المنتخبات الأوروبية والآسيوية، وفي مقدمتها تركيا التي ‏تعد من أبرز القوى العالمية في هذه الرياضة.‏

وقال رئيس اللجنة العليا للووشو كونغ فو في سوريا علاء الدين تمر‏ لـ سانا: إن ‏البعثة تضم ‏مجموعة من اللاعبين واللاعبات الذين جرى اختيارهم عقب التجارب التي ‏أقامتها اللجنة، ‏وهم في منافسات التاولو: جهاد بدوي، وفاروق بدوي، ومحمد ديبو، ‏وسلام خير بك، ‏وصالح عاصي.‏

وأضاف: في منافسات الساندا للسيدات، تشارك شام شاكر وآية حاج أحمد، بينما يمثل ‏المنتخب في منافسات الساندا للرجال والشباب كل من أسامة ياسين، ومحمد ‏مصطفى، وقصي الخليل، وعبد الله السلمو، ومحمود سويد، وناجح درويش.‏

وأشار تمر إلى أن المشاركة في بطولة أوراسيا هي الأولى للمنتخب خارجياً بعد ‏التحرير، معرباً عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية وتقديم مستويات تعكس تطور اللعبة ‏في سوريا وطموحات لاعبيها.‏

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