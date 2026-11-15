التعليم العالي تمدد التقدم لمفاضلتي ملء الشواغر حتى الأربعاء القادم

دمشق-سانا



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد، تمديد فترة التقدم إلى مفاضلتي ملء الشواغر للجامعات الحكومية والخاصة، وملء الشواغر للطلاب العرب والأجانب للجامعات الحكومية والخاصة.



وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أنها مددت التقديم إلى المفاضلات حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في 2026/11/18 الساعة /3/ ظهراً.



وكانت الوزارة أعلنت في الـ 11 من شهر تشرين الثاني الجاري، فتح باب التقدم لمفاضلتي ملء الشواغر للطلاب ولجميع أنواع القبولات للعام الدراسي 2026-2027، وذلك للطلاب من حملة الشهادات الثانوية منذ العام 2011 ولغاية العام 2026، وملء شواغر للقبول بالجامعات الخاصة منذ العام 2026 وما قبل.



وتتيح مفاضلات ملء الشواغر الفرصة أمام الطلبة الذين لم يحالفهم القبول في المفاضلة العامة من خريجي هذا العام، ومن حملة الشهادات الثانوية القديمة، لمتابعة تحصيلهم العلمي.