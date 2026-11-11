التعليم العالي تعلن أسماء المقبولين بمنح المغرب للعام الدراسي 2026-2027

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء أسماء الطلاب المقبولين في المنح المقدمة من المملكة المغربية لمرحلة الإجازة الجامعية الأولى، للعام الدراسي 2026-2027.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أنه يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب المقبولين عبر الرابط.

وأوضحت الوزارة ضرورة تقديم الطلبة المرشحين لمرحلة الدراسات العليا وثيقة تثبت كفاءتهم في اللغة الفرنسية بمستوى لا يقل عن B2، وذلك قبل شهر حزيران من عام 2027، استكمالاً لمتطلبات الجانب المغربي المتعلقة بالنظر في قبولهم بالجامعات المغربية.

وكانت الوزارة أعلنت في الرابع من شهر آب الماضي فتح باب التقدم إلى مفاضلة منح التبادل الثقافي المقدمة من المملكة المغربية للعام الدراسي 2026-2027.