وزارة التعليم العالي تؤكد متابعة ملف مستحقات الأطباء المقيمين

دمشق-سانا



أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة ملف رواتب ومستحقات الأطباء المقيمين في جميع المشافي الجامعية، بمختلف سنواتهم الدراسية، والعمل بالتنسيق مع رئاسات الجامعات وإدارات المشافي لضمان انتظام صرفها في مواعيدها المحددة.



وأوضحت معاونة الوزير للشؤون الإدارية والمالية عبير قدسي في تصريح اليوم الأحد، أن الوزارة شددت على ضرورة التدخل الفوري لمعالجة أي تأخير قد يطرأ على صرف المستحقات وتلافي أسبابه بما يضمن عدم تكراره مستقبلاً.



وأضافت قدسي أن الأطباء المقيمين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة العمل الطبي والتعليمي في المشافي الجامعية، مؤكدة تقدير الوزارة العالي لجهودهم وتفانيهم في خدمة المرضى، وأن صون حقوقهم وتأمين استقرارهم المعيشي مسؤولية تتابعها الوزارة بصورة مباشرة ولن تتساهل في إنجازها.



وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أكد في 22 تموز الماضي، أن الوزارة تتابع بصورة مباشرة ملف تعويضات طلبة الدراسات العليا من ‏الأطباء المقيمين في مشافي وزارتي التعليم العالي والصحة، مشدداً على أن البيانات الصادرة عن الوزارة هي المرجع الرسمي الوحيد ‏لكل ما يتعلق بهذا الملف.