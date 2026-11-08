الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وزارة التعليم العالي تؤكد متابعة ملف مستحقات الأطباء المقيمين
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وزارة التعليم العالي تؤكد متابعة ملف مستحقات الأطباء المقيمين

33 1 وزارة التعليم العالي تؤكد متابعة ملف مستحقات الأطباء المقيمين
مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-دمشق-سانا

دمشق-سانا
 
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة ملف رواتب ومستحقات الأطباء المقيمين في جميع المشافي الجامعية، بمختلف سنواتهم الدراسية، والعمل بالتنسيق مع رئاسات الجامعات وإدارات المشافي لضمان انتظام صرفها في مواعيدها المحددة.
 
وأوضحت معاونة الوزير للشؤون الإدارية والمالية عبير قدسي في تصريح اليوم الأحد، أن الوزارة شددت على ضرورة التدخل الفوري لمعالجة أي تأخير قد يطرأ على صرف المستحقات وتلافي أسبابه بما يضمن عدم تكراره مستقبلاً.
 
وأضافت قدسي أن الأطباء المقيمين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة العمل الطبي والتعليمي في المشافي الجامعية، مؤكدة تقدير الوزارة العالي لجهودهم وتفانيهم في خدمة المرضى، وأن صون حقوقهم وتأمين استقرارهم المعيشي مسؤولية تتابعها الوزارة بصورة مباشرة ولن تتساهل في إنجازها.
 
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أكد في 22 تموز الماضي، أن الوزارة تتابع بصورة مباشرة ملف تعويضات طلبة الدراسات العليا من ‏الأطباء المقيمين في مشافي وزارتي التعليم العالي والصحة، مشدداً على أن البيانات الصادرة عن الوزارة هي المرجع الرسمي الوحيد ‏لكل ما يتعلق بهذا الملف.

وزير التربية والتعليم يبحث مع محافظ ريف دمشق سبل تعزيز التعاون ‏المشترك للارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية
مرسومان بإحداث كليتي الحقوق والاقتصاد في جامعة الفرات – فرع الرقة
التربية السورية توجه مديرياتها بتسهيل إجراءات تسجيل الطلاب العائدين من الخارج شرطياً
وزير التربية ومحافظ إدلب يتفقدان مراكز تصحيح الأوراق الامتحانية ويبحثان واقع التعليم بالمحافظة
وزير التربية والتعليم يبحث مع محافظ السويداء الواقع التعليمي بالمحافظة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار