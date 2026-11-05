وزير التعليم العالي يبحث مع سفير الدنمارك إعداد ‏اتفاقية تعاون جديدة

دمشق-سانا



بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، اليوم الخميس، مع سفير الدنمارك لدى سوريا فراي جاكسون، إعداد اتفاقية جديدة للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق (بيت العقاد).

وأكد الحلبي خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة، استعدادها لتوقيع اتفاقية جديدة لتوسيع التعاون مع الجانب الدنماركي في تبادل الخبرات والطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية، والبحث العلمي، ومجالات الاعتمادية والجودة والذكاء الاصطناعي والتراث وفنون العمارة، مشيراً إلى أهمية إعداد مذكرة تفاهم للتعاون في البحث العلمي التطبيقي، ولا سيما في التمريض والقَبَالة والعلوم الصحية والأبحاث الطبية المشتركة.

تشكيل مجموعة عمل مشتركة

شدد الحلبي على ضرورة تشكيل مجموعة عمل مشتركة ووضع جدول زمني لتنفيذ الأنشطة واللقاءات التخصصية، وإعداد خارطة عمل للشراكة تشمل الجامعات والمعاهد العليا ومجمع اللغة العربية والمؤسسات التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة.



من جانبه، أوضح جاكسون أن وزيرة التعليم العالي الدنماركية ستزور دمشق خلال الشهر الجاري، برفقة رؤساء ثلاث جامعات دنماركية كبرى، لبحث فرص التعاون الأكاديمي والعلمي، وتبادل الأفكار بين الجامعات، ومناقشة المشاريع المشتركة، إلى جانب لقاء مسؤولي جامعة دمشق وممثلي الجامعات السورية، وتوقيع اتفاقية مع وزارة الثقافة والاطلاع على المعهد الدنماركي.

إعادة افتتاح المعهد الدنماركي وتوسيع أنشطته

أشار جاكسون إلى أن بلاده تعتزم توقيع اتفاقية جديدة بالتعاون مع وزارة الثقافة السورية بشأن مستقبل المعهد الدنماركي (بيت العقاد)، بما يتيح ترميمه وتجديده واستئناف أنشطته بصورة أوسع، بما في ذلك استقبال الطلاب، مؤكداً أهمية وضع إطار موحد للشراكة يحدد أولويات التعاون ومجالاته، ويوفر التمويل اللازم للمشاريع المشتركة في البحث والتعليم والثقافة.



بدوره، أشار معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدنماركية في العلوم البحرية بالتعاون مع جامعة اللاذقية، وأبحاث الطاقة البديلة والمتجددة، وخاصة طاقتي الرياح والشمس.



وكان الرئيس أحمد الشرع استقبل في الـ31 من آب الماضي وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن والوفد المرافق له في دمشق، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار.



كما أعادت الدنمارك افتتاح سفارتها في دمشق في التاريخ نفسه، حيث أكد وزير خارجيتها حرص بلاده على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والعلمي والثقافي مع سوريا.