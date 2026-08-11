جامعة حلب تطلق ثلاثة مشاريع لدعم الطلبة وتعزيز فرصهم التعليمية والمهنية

حلب-سانا

أطلقت جامعة حلب ضمن فعاليات حملة “حلب ست الكل”، ثلاثة مشاريع لدعم الطلبة وتعزيز فرصهم التعليمية والمهنية، بحضور محافظ حلب عزّام الغريب، ورئيس الجامعة أسامة رعدون، ورئيس مجلس إدارة مجموعة السنكري القابضة يوسف سنكري، إلى جانب شخصيات رسمية وأكاديمية واقتصادية.

وذكرت محافظة حلب في قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن المشاريع تشمل برنامج التمكين المهني، الذي يستهدف 2000 طالب وطالبة لتنمية مهاراتهم العملية والمهنية ورفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل، وبرنامج الرعاية الأكاديمية، الذي يستهدف 1000 طالب وطالبة لدعم مسيرتهم التعليمية مادياً وأكاديمياً.

وأشارت المحافظة الى أن المشاريع تشمل ايضا إطلاق الخريطة الرقمية لجامعة حلب، بهدف تسهيل الوصول إلى مرافق الجامعة وكلياتها وخدماتها، وتعريف الطلبة والزوار بالكليات وأقسام الحرم الجامعي.

وكان مجلس التعليم العالي أقر في حزيران الماضي إحداث عدد من الكليات في جامعة حلب، ومقرّها مدينة الباب في ريف حلب الشرقي وهي كليات الهندسة الزراعية الثانية، والعلوم الثانية (قسم الرياضيات)، والطب البيطري.