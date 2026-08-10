الحلبي: تطبيق إلكتروني قريباً لمعادلة الشهادات غير السورية واختصار الإجراءات

دمشق-سانا ‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، أن الوزارة اتخذت جملة من الخطوات ‏العملية لتبسيط إجراءات تصديق ومعادلة الشهادات غير السورية، بما يضمن اختصار الوقت ‏والجهد، والحفاظ على دقة التحقق وسلامة الإجراءات، وذلك في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى ‏الانتقال لمنظومة إدارية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية.‏

وقال الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين: “انطلاقاً من ذلك أقرت ‏الوزارة اعتماد المواقع الحكومية الرسمية في المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية للتحقق من ‏صحة الشهادات والوثائق الدراسية، بدلاً من المراسلات التقليدية التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً، ‏حيث أصبح بإمكان الموظف المختص الدخول إلى الموقع الحكومي المعتمد وإدخال الرمز الخاص ‏بالوثيقة، للتحقق مباشرة من بياناتها ومطابقتها للمعلومات الرسمية، والتأكد من عدم وجود أي تحوير ‏أو تغيير عليها”.‏

تطبيق إلكتروني خاص بمعادلة الشهادات قريباً

وأضاف: “إن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة في تسريع إنجاز معاملات الشهادات غير السورية، ‏والتخفيف من الأعباء التي كانت تواجه الطلبة، كما يشكل جزءاً من مسار أوسع تتبناه الوزارة نحو ‏رقمنة الإجراءات وتحديث آليات العمل، بما يتوافق مع التحول الرقمي الذي أصبحت تعتمد عليه ‏المؤسسات الحكومية حول العالم”.‏

وبين أنه في المرحلة المقبلة، سيتم الانتقال إلى رقمنة عملية معادلة الشهادات بالكامل، من خلال ‏إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بمعادلة الشهادات ستعلن عنه الوزارة في حينه، بحيث يتمكن ‏الطالب من تقديم معاملته ومتابعتها إلكترونياً وفق آلية واضحة ومبسطة، دون الحاجة إلى ‏الإجراءات والمراجعات التقليدية. ‏

أربعة آلاف شهادة مقدمة للمعادلة ‏

ولفت إلى أن إطلاق التطبيق سيأتي بعد الانتهاء من معالجة الشهادات الموجودة حالياً لدى الوزارة، ‏والتي يبلغ عددها نحو أربعة آلاف شهادة مقدمة للمعادلة لأغراض مهنية، إذ نعمل على إنجاز هذا ‏الملف أولاً، بما يضمن عدم تراكم المعاملات، والانتقال بعد ذلك إلى منظومة رقمية متكاملة ‏ومستدامة.‏

وأكد الوزير الحلبي، أن الهدف ليس مجرد تحويل الورق إلى إلكتروني، وإنما إعادة بناء طريقة تقديم ‏الخدمة من أساسها، بحيث يحصل الطالب على خدمة أسرع وأكثر وضوحاً وكفاءة، وتبقى في ‏الوقت نفسه خاضعة لأعلى معايير الدقة والتحقق. وسنواصل العمل على إزالة كل إجراء يمكن ‏الاستغناء عنه، واختصار كل مدة زمنية يمكن اختصارها، لأن خدمة الطالب وتسهيل معاملاته ‏مسؤولية أساسية، وتطوير الإدارة جزء لا يتجزأ من تطوير التعليم العالي.‏

وكان مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد يعقوب العمر، أعلن في الـ ‌‏25 من شهر نيسان الماضي، اعتماد إجراءات مبسطة تتيح تصديق الشهادات الدراسية في جميع ‏البعثات السورية في الخارج، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لصاحب العلاقة أو أي من ذويه، ‏وذلك بعد أن تم إعفاء الطلبة من هذا الشرط داخل سوريا.‏