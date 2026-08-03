وزارة التعليم العالي تمنح زيادة نوعية للعاملين المفصولين لمشاركتهم في الثورة

WSS0071 Copy وزارة التعليم العالي تمنح زيادة نوعية للعاملين المفصولين لمشاركتهم في الثورة

‏دمشق-سانا

‌‏أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين عن منح زيادة نوعية للعاملين المفصولين لمشاركتهم في الثورة السورية من أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية والإدارية، وجميع المسميات الواردة في اللائحة التنفيذية، والمتعاقد معهم بموجب عقود مؤقتة وفق أحكام القانون رقم 53 لعام 2021.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن هذه الزيادة تُمنح وفق المسميات الوظيفية المماثلة، وبما يحقق العدالة الوظيفية ويضمن المساواة مع زملائهم في الجامعات الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إنصاف الكوادر الوطنية المفصولة، وتقديراً لتضحياتهم وجهودهم خلال سنوات الثورة السورية.

‏وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أكد في الأول من الشهر الجاري، التزام الوزارة بتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 68 لعام 2026 الخاص بالزيادة النوعية للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وفق أحكامه ونصوصه القانونية دون أي اجتهاد أو مخالفة.

اختتام امتحانات الثانوية للفرع العلمي.. الطلاب: ‏الأسئلة ‏جاءت بمستوى بين السهل والمتوسط
بدء تصحيح اختبارات القبول في مدارس المتفوقين لمختلف المحافظات السورية
وزير التعليم العالي يناقش مع وفد أكاديمي معادلة شهادات كوادر جامعات الشمال السورية
وزير التربية والتعليم يطلع على واقع العملية التعليمية في عدد من مدارس حمص
انطلاق منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري بمشاركة نحو 3 آلاف طالب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك