وزارة التعليم العالي تمنح زيادة نوعية للعاملين المفصولين لمشاركتهم في الثورة

‏دمشق-سانا

‌‏أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين عن منح زيادة نوعية للعاملين المفصولين لمشاركتهم في الثورة السورية من أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية والإدارية، وجميع المسميات الواردة في اللائحة التنفيذية، والمتعاقد معهم بموجب عقود مؤقتة وفق أحكام القانون رقم 53 لعام 2021.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن هذه الزيادة تُمنح وفق المسميات الوظيفية المماثلة، وبما يحقق العدالة الوظيفية ويضمن المساواة مع زملائهم في الجامعات الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إنصاف الكوادر الوطنية المفصولة، وتقديراً لتضحياتهم وجهودهم خلال سنوات الثورة السورية.

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‏وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أكد في الأول من الشهر الجاري، التزام الوزارة بتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 68 لعام 2026 الخاص بالزيادة النوعية للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وفق أحكامه ونصوصه القانونية دون أي اجتهاد أو مخالفة.